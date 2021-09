L'entrée en grève des éboueurs FO de la métropole Aix-Marseille-Provence semble inévitable

Est-on reparti pour nouvelle grève dure et longue des éboueurs ? Ce lundi matin sur France Bleu Provence, Patrick Rué, secrétaire général Force Ouvrière des agents territoriaux de la ville de Marseille et de la métropole Aix-Marseille-Provence, ne le cache pas : "Il y a de grandes chance que FO rejoigne la grève ce lundi soir. Je vois mal comment on pourrait l'éviter tant ce qui nous est proposé est loin de ce que les agents attendent".

Casse-tête en vue pour les négociations

C'est en effet ce lundi que la Métropole et les syndicats démarrent leurs discussions sur le temps de travail des agents du nettoiement. Pour l'instant, ils travaillent en moyenne 28 heures. La loi de la transformation publique les oblige à passer à 35 heures, mais la Métropole propose de réduire ce temps de travail à 33 ou 34 heures par semaine. La CGT demande 25 heures par semaine... et Force Ouvrière ? Pour Patrick Rué, "c'est compliqué de donner un chiffre car il y a six territoires dans la métropole et plusieurs arrondissements à Marseille. Les horaires et les cycles de travail ne sont pas les mêmes."

Toute la métropole touchée, une première !

Pour Patrick Rué, il n'est pas envisageable d'imposer 35 heures de travail hebdomadaire tant le métier d'éboueur est difficile. Le patron de FO Territoriaux rappelle que les agents du nettoiement travaillent déjà d'avantage que les policiers municipaux : "1.530 heures par an contre 1.467 heures".

Fait marquant de ce mouvement : c'est la première fois qu'un tel conflit touche l'ensemble du territoire. Alors faut-il s'attendre à voir des montagnes de poubelles à Aix, Aubagne, Salon-de-Provence, Martigues ou Istres ? Patrick Rué n'est "pas très optimiste" mais "on participe aux discussions dans l'espoir de négocier. On ne ferme pas les portes. Tout dépendra des marges que nous allons avoir."