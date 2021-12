L'entreprenariat encouragée dans les quartiers sensibles Montpellierains.

L'association Les Déterminés a pour mission d'aider les entrepreneurs issus des quartiers sensible de Montpellier ou de territoires ruraux, pour qui il est particulièrement difficile de monter une entreprise. Pour se faire, elle dispense des formations gratuites dans plusieurs villes de France, dont Marseille Strasbourg et Lille, à des personnes sélectionnées uniquement pour leur motivation. Durant ces formations de 6 mois, les étudiants acquerront les capacités pour comprendre l'écosystème entreprenariat et seront accompagnés dans la concrétisation de leur projet. Récemment, Les Déterminés ont été rejoints dans leur mission par le Réseaux Initiative France. Ce réseau national est composé de 215 associations proposant un financement à tout entrepreneurs avec un projet solide. Ainsi, lundi 22 novembre, Les Déterminés et Initiative France ont officialisé leur collaboration dans la ville de Montpellier. Dans le cadre de ce partenariat, les projets des entrepreneurs issus des quartiers prioritaires de Montpellier auront maintenant la possibilité de recevoir un financement.

" Dans ces quartiers sensibles, il y a souvent de la dévalorisation. Il y a souvent de l'isolement. Il y a une sorte d'autocensure et c'est ça qu'on veut combattre aujourd'hui parce qu'il y a souvent des gens qui ont des idées extraordinairement innovantes, de belles idées." explique Guillaume Pepy, président d'Initiative France et ancien PDG de la SNCF. "Il suffit juste de redonner confiance. Il suffit de redonner les moyens. Et ces entreprises là, elles vont réussir au moins aussi bien que les autres. Initiative France est une association qui a un seul objectif, c'est de vous aider à réussir votre projet de création d'entreprise"

"Tout entrepreneur, peu importe d'où il sort, il a besoin d'être accompagné quand il commence un projet . L'objectif pour nous est d'aller dans les territoires où il y a une vraie volonté d'entreprendre, mais où parfois il manque les réseaux et les outils d'accompagnement. L'idée, c'est d'apporter une dynamique économique qui va favoriser une réussite sociale. Et pour nous, c'est important si le projet est déterminé. Et on voit les réussites entrepreneuriales parce que en quelques chiffres, en quelques années, c'est plus de 600 personnes qu'on a accompagnés entre six mois et un an. C'est plus de 63% de femmes et plus de 300 personnes qui ont créé leur boîte. 40% d'entre eux ont entre 2 et 20 salariés. Nous, on accompagne les porteurs de projets, mais on finance pas. Et les réseaux comme Initiative France ont le projet de financer les projets que nous portons parce qu'il y a tellement de besoins. Les entrepreneurs ont tellement besoin de soutien que finalement, si on n'est pas dans une dans une optique de collectif ou travaillons ensemble pour faire plus bas, ça ne marche pas." raconte Moussa Camara, président des Déterminés.