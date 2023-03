L'entrepreneur de Dordogne Olivier Salleron est réélu à la tête de la fédération française du bâtiment

Le Périgourdin Olivier Salleron a été réélu pour la deuxième fois président de la fédération française du bâtiment au niveau national. Olivier Salleron est également le patron d'une entreprise de chauffage, de climatisation et de plomberie à Périgueux. Invité de France Bleu Périgord ce mercredi matin, il est revenu sur la réforme des retraites, ainsi que sur l'état de santé du bâtiment.

Au lendemain d'une 10ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites, que pensez-vous du mouvement ?

Ce qui était important pour la FFB, c'était de se battre pour les ouvriers et ces salariés. Nous avons obtenu les carrières longues : c'est à dire qu'ils puissent partir dès 58 ans, 60 ou 61 maximum. Et aussi, avec l'usure professionnelle. Oui, on a des métiers souvent, quelques fois difficiles, même si ça s'améliore beaucoup. Là aussi avec une visite médicale, on pourra partir avant 61 ans. On a travaillé pour l'ensemble de nos salariés.

La suite, c'est notamment la question de la pénibilité. C'est un sujet important dans le bâtiment, et le gouvernement veut plancher dessus. Que faudrait-il faire selon vous ?

On fait de la prévention et de la santé au travail mais oui nos métiers sont plus usants que certains autres. Nos ouvriers sur les chantiers, dans les ateliers, doivent partir plus tôt, là on est tous d'accord en ce qui concerne le patronat du bâtiment. Un maçon, un électricien, un peintre avec des postures quelques fois compliquées, à 64 ans c'est impossible. Je crois que pour l'instant nous avons fait ce qu'il fallait pour que ces personnes-là partent plus tôt à la retraite, maintenant il faut attendre la suite.

Vous êtes donc réélu pour un 2ème mandat à la tête de la FFB. Comment se porte le bâtiment en ce moment ?

Le bâtiment a plutôt bien repris après la crise du Covid, la crise des matériaux et de l'énergie, au niveau de l'inflation aussi. La FFB c'est 50.000 entreprises qui se portent plutôt pas mal. C'est 100 milliards d'euros de chiffre d'affaire et le monde du bâtiment c'est pratiquement 2 millions d'actifs. On embauche, on continue d'embaucher, on a embauché 120.000 salariés c'est le record de tous les secteurs nationaux, donc c'est une satisfaction. Nos métiers changent ils deviennent beaucoup plus technologiques, beaucoup plus énergétiques. Et ça attire.

La conjoncture est bonne... Sauf pour la construction de logements neufs ?

En Dordogne on est un petit peu moins concerné, mais oui au niveau national la construction neuve s'écroule : -35% de permis de construire ou de chantiers ouverts. 5 millions de personnes en France attendent un logement social ou un logement tout court et aujourd'hui cela s'écroule à cause de la sobriété foncière, le zéro artificialisation des sols, mais aussi les normes, l'inflation des prix des matériaux et de l'énergie. Nos concitoyens ont aujourd'hui plus de mal à contracter un prêt. Seulement la moitié des demandes sont satisfaites auprès de nos banques. Et là il faut travailler aussi auprès de nos banquiers.

Sur l'inflation, vous subissez l'augmentation des prix des matériaux ?

Depuis janvier 2021, des matériaux comme l'acier, le bois ou le PVC ont quasiment doublé. Pour joindre les deux bouts, nos entreprises et artisans ont renégocié les prix avec leurs fournisseurs et leurs clients. Mais on s'en sort quand même grâce aussi à la rénovation énergétique qui progresse chaque année avec MaPrimeRénov, avec la rénovation des bâtiments tertiaires, avec le plan de rénovation des écoles. Des dizaines et centaines de milliards d'euros vont être injectés dans le bâtiment dans les dix prochaines années.