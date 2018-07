Biarritz - Aéroport, Anglet, France

C'est l'histoire d'une petite entreprise en plein développement mais qui manque de place pour satisfaire son carnet de commande. Créée il y a presque 4 ans sur la zone de l’aéroport de Biarritz, la société Aéro-Mecanics est spécialisée dans la maintenance et la réparation des petits avions de tourisme. Son savoir -faire a dépassé les frontières du Pays basque et les clients se font de plus en plus nombreux ( France, Espagne, Belgique).

Ateliers pas assez grands

Mais les ateliers sont trop petits. Actuellement hébergée dans les locaux de aéro-club voisin, l'entreprise ne peut se développer et cherche à exploiter des hangars mitoyens inutilisés et appartenant à la puissante société Dassault. Pour l’heure le dossier n'avance pas et le patron d'aéro Mécanic's. Guillaume Hémery se désole: " la société stagne et l'on ne peut pas développer l'emploi. Si l'on doublait la surface on pourrait embaucher deux fois plus".

Toutes les activités sous le même toit

Pour répondre à la demande des clients la petite boite exploite également un atelier sur le site de la technicité à Bayonne mais son patron rêve de pouvoir regrouper l’ensemble des activités sous le même toit. la flot d'avions s’élève pour l'instant à une trentaine d'appareils par an. Un chiffre qui pourrait doubler si le projet d'extension arrive a son terme. le dernier chiffre d'affaire annuel de l'entreprise s’élève à 400 000 euros, lui aussi pourrait bondir.