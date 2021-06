L'entreprise Apave à Cherbourg en grève contre le changement de leur convention collective

L'entreprise Apave est spécialisée dans la maîtrise des risques techniques, humains, environnementaux, pour les sociétés et collectivités. A Cherbourg, l'entreprise compte 70 employés. Une trentaine d'entre eux s'est rassemblée devant l'entreprise pour dénoncer l'harmonisation des conventions collectives. Jusqu'à présent, les 130 agences en France, regroupées en 6 groupes avaient leur propre convention et avantages. Désormais, la direction nationale souhaite regrouper toutes ces conventions collectives en une seule.

Ludovic travaille pour l'Apave depuis 20 ans. Pour lui, la mobilisation doit se faire avant la signature : "Si on se mobilise après, on sait déjà qu'on a perdu et qu'il n'y aura pas de retour en arrière".

Selon les salariés, cette harmonisation se fait par le bas et non pas "avec le meilleur de chaque convention", explique Christophe Leclerc, représentant CGT d'Apave. Si la nouvelle convention est signée par la direction, les employés cherbourgeois estiment perdre leurs avantages sociaux. La nouvelle convention prévoit 12,5 jours de RTT par an au lieu de 14 actuellement. Mais aussi, le gel de la prime d'ancienneté, le contrôle des temps de pause ou encore le changement de mutuelle à des tarifs plus élevés. Des changements qui dégradent leurs conditions de travail.

Suite à l'appel à la grève national, la direction fait des concessions, notamment sur les forfaits repas.