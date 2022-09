La nouvelle éco : l'entreprise ariégeoise Map Space Coatings lance un kit de réparation pour l'espace

Cet été, Map Space Coatings a lancé des kits de réparation de revêtement pour l'espace. L'entreprise ariégeoise créée en 1986 et basée à Mazères ambitionne de devenir leader mondial d'ici cinq ans, et prévoit d'embaucher dans les mois à venir.

Dans la Nouvelle éco ce vendredi matin, on vous emmène faire un tour dans l'espace. Ou plutôt dans l'univers du "new space", cet univers qui désigne cette industrie spatiale d'initiative privée. Avec une entreprise ariégeoise basée à Mazères qui fabrique des revêtements pour les satellites et les lanceurs. L'entreprise s'appelle Map Space Coatings (coating = revêtement en anglais).

Map Space Coatings existe depuis 1986 et propose désormais des kits de réparation de revêtement pour œuvrer dans l'espace. On en parle ce vendredi matin avec le directeur général de la société Map Space Coatings Olivier Guillaumon.

Pourquoi lancer cet été ces kits de réparation ?

C'est une démarche que nous avons engagée depuis plusieurs années qui vise justement à amener de la pérennité sur nos produits puisque nos produits, lorsqu'ils sont qualifiés, ne sont pas qualifiés uniquement pour une année ou un projet. Mais on doit pouvoir assurer leur fabrication et leur distribution sur une vingtaine d'années. Parce que lorsque vous venez donc à travailler, appliquez les revêtements sur les pièces satellites qui vont être intégrées, comme on a pu le faire par exemple sur SuperCam qui est donc la caméra montée sur la mission Perseverance qui est sur Mars et qui utilise nos revêtements. Il faut pouvoir effectivement retoucher lorsque les revêtements peuvent être endommagés lors de l'intégration dans les satellites.

Mais comment ça fonctionne ?

Pour cela, en fait, nous avons développé un outil qui permet de faire ces retouches, donc afin d'avoir une conformité sur le revêtement, mais surtout d'être utilisé dans les salles blanches ou directement sur le satellite en phase critique. C'est quasiment comme un chirurgien qui aurait une retouche à faire en salle d'opération, dans un milieu aseptisé ou en gros, il doit être bon au premier coup et donc avoir 100% de réussite sur son geste.

C'est une innovation de plus pour votre entreprise qui ambitionne de devenir un leader mondial ?

Nous avons effectivement un chiffre d'affaires qui est en croissance à la fois par la prise de marchés sur des pays donc en dehors de, je dirais, de la zone euro. Donc aujourd'hui, nous nous sommes réellement implantés dans divers endroits et effectivement nous espérons arriver à une position de leader mondial d'ici cinq ans.

Vous employez 25 personnes aujourd'hui. Et vous allez encore embaucher ?

Oui, tout à fait. Effectivement, au niveau des opérations et au niveau commercial, par rapport justement à notre souhait de développer et comme je l'ai dit, d'atteindre cette position de leader mondial d'ici à cinq ans. À court terme, nous avons deux embauches prévues et ensuite, effectivement, nous avons des plans. Mais aujourd'hui, le nombre de collaborateurs, je dirais à nous rejoindre, n'est pas encore défini.