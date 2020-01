L'entreprise Barbier de Monistrol sur Loire en pointe sur le recyclage des films polyéthylène

Le projet de loi contre le gaspillage et pour l’économie circulaire, a été adopté à la mi-décembre par l'Assemblée Nationale. Il prévoit l’interdiction de certaines matières plastiques à usage unique d’ici 2021 et pour les autres plastiques, un recours accru aux matières biodégradables ou recyclables à l'horizon 2030.

«Le groupe Barbier» emploie sur le secteur pas loin de 750 personnes et réalise un chiffre d’affaire annuel de 180 millions d’euros en produisant chaque année 140.000 tonnes de films plastiques à destination de l’industrie, de l’agriculture ou de la consommation des ménages, mais ce qui est intéressant c'est qu'une bonne partie de cette production neuve intègre des matières issues de la filière de récupération.

Au fil des années, les dirigeants de cette entreprise familiale ont toujours gardé le cap anticipant ce qui est en train de se produire à l'échelle internationale. Aujourd'hui, l'entreprise réinjecte dans ses productions de films plastiques souples 20% au moins de plastique récupéré auprès de l'industrie, de l'agriculture ou même de nos poubelles de tri ménager et le directeur général du groupe qui prend les rennes de l'entreprise le 1er janvier explique qu'il a bien l'intention de doubler la mise d ici à 2030.

Ce qui marche bien, c'est que les filières sont en place, à chaque fois qu'on conçoit un nouveau produit, un nouveau film plastique pour un client, on pense immédiatement à sa fin de vie et comment ce produit doit être formulé pour qu'il soit le plus facilement recyclable. Thomas Baralon le directeur général de Barbier Group