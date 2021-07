L'entreprise béarnaise de chaussures "Le Soulor 1925" à l'honneur à l'Elysée ce weekend

Une entreprise béarnaise à l'Elysée ! Le Soulor 1925, société de fabrication de chaussures de marche, implantée à Nay dans les Pyrénées-Atlantiques, participe les 3 et 4 juillet à la Grande Exposition du Fabriqué en France. Comme 126 autres entreprises, elle a été sélectionnée pour participer à cet événement visant à mettre en valeur les artisans, producteurs et industriels de toute la France.

Philippe Carrouché, président du Soulor 1925, devant ses gammes de chaussures © Radio France - Flore Catala

Fondé en 1925, l'atelier fabrique trois gammes : des chaussures de montagne pour les randonneurs, pour les professionnels comme les bergers, et des chaussures de ville plus habillées. A l'Elysée, l'entreprise ne présentera qu'une paire, échantillon de tout un savoir-faire de fabrication de ces chaussures à la main.

La paire de chaussures exposée à l'Elysée ce weekend © Radio France - Flore Catala

Le Soulor 1925 est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, c'est-à-dire que son savoir-faire est jugé d'excellence par les autorités du ministère de l'Economie. Logique donc que le gouvernement l'ai choisie pour représenter l'économie française durant ce weekend du savoir-faire.

Petite entreprise locale

L'entreprise compte seulement une douzaine de salariés, qui fabrique et produit chaque année 3 000 paires. C'est une grande fierté pour toute l'équipe que Le Soulor 1925 ait été sélectionné pour se montrer à l'Elysée explique son président depuis cinq ans, Philippe Carrouché. : "On est un vieux métier, chez nous on n'est pas bien payé, mais en revanche on essaie d'être dans l'humain, dans une logique où les gens sont valorisés. Et cette façon d'amener notre produit jusque devant les projecteurs, c'est une façon de valoriser le travail de tous les gens qui sont ici à Nay et qui font un boulot reconnu internationalement comme assez exceptionnel".

On va apprendre quelques mots de Béarnais à Monsieur Macron !

Pour le patron de la société, aussi Béarnais que son entreprise, c'est aussi une manière de faire rayonner le territoire jusqu'à l'Elysée, et de renforcer son attractivité. "On va apprendre quelques mots de Béarnais peut-être à Monsieur Macron" plaisante-t-il, "ça va être sympa !".