L'entreprise Bigot Fleurs à Allonnes recherche 580 saisonniers pour la cueillette du muguet

L'entreprise Bigot fleurs située à Allonnes (Sarthe) recherche 580 saisonniers pour cueillette du muguet principalement mais également pour la confection de bouquets en vue du 1er mai.

Des postes à pourvoir aux alentours du 15 mai

Ces postes sont à pourvoir aux alentours du 15 avril. Il est difficile pour Nicolas Bigot, le directeur général de l'entreprise d'être plus précis. "Les contrats débuteront quand le muguet sera là. Tout dépend de la météo. S'il y a beaucoup de soleil ou pas dans les prochains jours. La récolte durera ensuite cinq à dix jours".

Une seule compétence est demandée : la motivation. "N'importe qui peut postuler à condition d'avoir 17 ans minimum et d'avoir envie de travailler et de faire le travail". Les candidatures sont à envoyer à l'adresse mail suivante : recrutement@bigot-fleurs.fr.

90% de la production vendue

L'entreprise horticole produit chaque année quatre millions de brins de muguet et a d'ores et déjà vendu 90% de sa production annuelle. "Comme l'an dernier nous sommes confinés mais cette fois les fleuristes sont autorisés à ouvrir. Cela n'a rien à voir avec le premier confinement qui était beaucoup plus strict. L'année 2020 a été très compliquée", se souvient Nicolas Bigot.