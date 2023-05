L’entreprise bretonne Lobodis, premier torréfacteur français labellisé commerce équitable il y a trente ans

30 ans de commerce équitable

Dans le cadre de la quinzaine du commerce équitable (du 13 au 28 mai), l’entreprise Lobodis est récompensée par Max Havelaar France pour son engagement. L’entreprise bretonne et l’ONG célèbrent ainsi 30 ans de Commerce équitable, puisque Lobodis est le premier torréfacteur français à obtenir le label Fairtrade Max Havelaar pour son café « Tzul tacca » du Guatemala.

5.000 producteurs aidés

Depuis sa création en 1988 (à Saint-Brieuc), Lobodis s’applique à nouer des relations durables et équitables. « On est allé sur le terrain dès le départ rencontrer ces producteurs et voir ce que l'on pouvait faire avec eux », explique le Directeur Général Frédéric Lerebour. Aujourd’hui, l’entreprise bretonne travaille avec 25 organisations de producteurs (5.000 producteurs en tout) dans 14 pays.

4 à 5.000 contrôles

Aujourd’hui, Lobodis commercialise plus de cent références de cafés labellisés Fairtrade/Max Havelaar . Ce label au logo bleu et vert garantit de meilleures rémunérations pour les paysans producteurs, le respect de leurs droits fondamentaux et la préservation de l’environnement. L’ONG mène « à peu près 4 à 5.000 contrôles chaque année. Soit au sud chez les paysans engagés pour voir s’ils respectent bien, eux aussi, les règles. Mais surtout au Nord, chez les traders, les négociants, les fabricants qui pourraient être tentés de ne pas bien respecter les règles du label », rappelle Blaise Desbordes, Directeur Général de Max Havelaar France.

Une 60ine de salariés

Mais Lobodis à Bain-de-Bretagne va plus loin, en proposant par exemple du bio en plus de l'équitable et en faisant travailler aussi une trentaine de personnes en situation de handicap, en plus des 36 salariés de l’entreprise. Il y a comme « un point commun », pour Frédéric Lerebour, entre les producteurs et les salariés bretons. « On s'adresse en fait à deux publics défavorisés, celui des petits producteurs qui n'avaient pas accès au marché. Et celui des personnes en situation de handicap qui ont du mal, la plupart du temps, à avoir une activité professionnelle. C'est sur ces deux piliers que s'appuie la démarche sociétale de l'entreprise ».