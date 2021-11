L'entreprise Broussaud va agrandir son usine des Cars en Haute-Vienne en 2022

L'entreprise Broussaud va s'agrandir en 2022. C'est Aymeric Brousseaud, le patron de l'usine, qui nous l'apprend. Une décision prise après que l'entreprise ait été lauréate du plan France Relance engagé par l'Etat, ce qui lui permet de toucher des aides de l'Etat. Pour Aymeric Broussaud, cet agrandissement va "permettre de créer un nouveau stock, pour pouvoir avoir plus de machines et aussi pour optimiser car on manque véritablement d'espace et c'est un peu serré."

Un agrandissement pour donner plus de confort aux employés

Ce projet va certes permettre à l'entreprise de produire plus, mais surtout de "produire mieux" indique le chef d'entreprise. "Quand on a repris la société en 2006 avec ma femme et mes associés, on était neuf. Aujourd'hui, on est 60 et on a 100 machines qui tournent 24h sur 24h." Avec cet agrandissement, les locaux vont gagner en place, plus de 1 000 mètres carrés, pour un montant aux alentours de 400 000 ou 500 000 euros. Un prix "tout compris" explique Aymeric Broussaud, "c'est à dire l'éclairage, les ascenseurs, les différents éléments." Un choix absorbable pour le chef d'entreprise. _"_On aurait pu choisir de faire une usine toute neuve. Le maire nous l'a dit dix fois : 'vous avez le stade où vous pouvez construire sur le stade.' Mais aujourd'hui, compte tenu du contexte mondial, même si la demande est énorme, je ne me vois pas me lancer dans la construction d'un bâtiment qui coûterait entre 3 et 4 millions d'euros."

"On est un peu serré" constate Aymeric Broussaud, le patron de l'usine située aux Cars en Haute-Vienne © Radio France - Mickaël Chailloux

Des recrutements à prévoir en 2022

Qui dit nouvelle machine dit aussi recrutement. "En fait, on a beau dire une machine, ça ne marche pas tout seul" rappelle de manière assez simple Aymeric Broussaud. Ces nouvelles machines vont permettre de réduire le nombre d'opérations pour fabriquer une chaussette. "Vous avez jusqu'à douze opérations. Petit à petit, on réduit les opérations. Les robots qui sont arrivés, par exemple, sur nos machines de tricotage, ils sont arrivés il y a vingt ans. Pour cela, on a besoin de personnes un peu plus qualifiées, c'est vrai." Le patron n'hésite pas à faire monter ses employés en gamme, de simple opérateur jusqu'à bonnetier ou technicien. "Ca fait monter leurs qualifications, leur niveau de vie et donc leur salaire." Les solutions se trouveront donc en interne, mais Aymeric Broussaud cherchera aussi à recruter. 'On a toujours un peu de turnover dans nos métiers du textile. Mais, on reste des vendeurs de chiffon, et du coup, on a du mal à attirer. Parfois, les jeunes sont tentés par d'autres entreprises", mais Aymeric Broussaud se félicite d'une bonne dynamique. "Ces derniers temps, on a réussi à recruter des jeunes, donc ça fait plaisir".

Les premiers coups de pelle sont prévus début janvier au sein de l'usine. La livraison est prévue, si tout va bien, courant 2022.