L'entreprise Catoire Semi à Martizay inaugure deux nouveaux robots dans son usine

C'est un véritable tournant pour l'entreprise Catoire Semi. Cette société familiale créée en 1967 à Martizay, dans l'Indre, a inauguré en grande pompe deux nouvelles acquisitions. Deux robots venus aider les techniciens de cette usine de sous-traitance aéronautique et automobile. Un investissement d'un million d'euros. Pour Laure Catoire-Boissé, la présidente de Catoire Semi, c'est même "une métamorphose". "Nous passons aujourd'hui dans l'industrie du futur", nous confiait la présidente, avant d'emmener dans l'usine les invités, nombreux, à la découverte des deux nouveaux bijoux.

L'un des deux robots permet de souder des pièces à des températures extrêmes, 400 degrés, une activité particulièrement pénible pour les soudeurs. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Pour Catoire Semi, c'est un investissement nécessaire parce que le robot ne vient pas se substituer au technicien, au contraire. Il vient alléger le travail des collaborateurs, en particulier des soudeurs. Ces derniers effectuent des opérations sur des pièces à des températures autour de 400 degrés. "Ce sont des postes extrêmement contraignants au niveau de la fatigue et de la chaleur. Ils sont donc peu attractifs, on a beaucoup de difficultés à trouver des techniciens qualifiés pour ces postes", explique Richard Curier, au sein de l'entreprise depuis 25 ans.

Un investissement sur le long terme

"On a des travaux à forte pénibilité, on ne peut pas ne pas faire ces investissements aujourd'hui si on veut assurer une pérennité à l'entreprise", commente Laure Catoire-Boissé. Pour le deuxième robot, c'est un outil de contrôle. Il va inspecter les pièces à l'aide d'une caméra 3D. Avec ces investissements, Catoire Semi va pouvoir répondre à plus de commandes, surtout pour des constructeurs aériens très demandeurs après la pandémie.