La jeune entreprise Lökki, basée au Marché d'intérêt national de Cavaillon, vient d'investir dans de nouveaux équipements pour augmenter sa production. Ses recettes de kombucha, boisson pétillante aux bienfaits sur l'organisme, sont de plus en plus demandées.

Cavaillon, France

Des bouteilles jaunes, vertes, rouges défilent sur des tapis : la cadence de production s'est accélérée pour l'entreprise cavaillonnaise Lökki. Il faut dire que le kombucha, boisson pétillante et faiblement sucrée est très en vogue. On en trouve notamment dans les magasins bio. Lökki propose plusieurs recettes : carotte-gingembre, spiruline-menthe poivrée, curcuma-citron vert ou encore pomme-betterave.

De probables bienfaits pour l'organisme

Pour faire comprendre un peu mieux ce qu'est le kombucha, Sébastian Landaeus, cofondateur de Lökki, explique la recette dans les grandes lignes : «on fait chauffer notre eau dans de grandes marmites, et ça fait comme une grosse infusion de thé qu'on sucre ensuite». Une fermentation s'opère ensuite, éliminant le sucre. Le kombucha permettrait notamment de régénérer la flore intestinale. «Elle est non pasteurisée et riche en micro-organismes vivants», ajoute Nina Lausecker, l'autre cofondatrice de Lökki.

Vendue essentiellement dans les magasins bio

Les boissons de Lökki sont notamment vendues dans les magasins bio mais les entrepreneurs cavaillonnais aimeraient les démocratiser : «aujourd'hui dans les cafés, hôtels et restaurants, on a le choix entre une eau pétillante, un jus de fruit ou de l'alcool, le kombucha c'est une vraie boisson alternative», affirme Nina Lausecker. La demande est pour le moment au rendez-vous : pour y répondre, Lökki vient de se doter de nouvelles machines permettant d'augmenter la production. Grâce à cet investissement, la jeune entreprise compte tripler son chiffre d'affaire dès cette année.