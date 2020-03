L'entreprise corrézienne Eyrein Industrie a multiplié sa production de gel hydroalcoolique par 30

Yves Magne précise qu'il n'avait jamais vu ça, même lors de l'épidémie de grippe H1N1. La demande de gel hydroalcoolique a explosé à tel point que les chiffres donneraient le tournis. "Nous sommes passés de 5 tonnes par mois à 100 et même 150 tonnes par mois en l'espace d'une semaine" souligne le patron d'Eyrein Industrie, spécialiste de la production de liquides ménagers industriels. "Ça a commencé le 27 février, durant une semaine on a été submergés de demandes et de commandes". Ses clients traditionnels sont essentiellement des entreprises.

Une nouvelle organisation en 3/8

Cette hausse vertigineuse de la demande a contraint l'entreprise à totalement se réorganiser. Pour répondre à toutes les commandes elle a notamment diversifié ses contenants pour fournir autant des flacons de 20ml que des bidons allant jusqu'à 5 litres de gel hydroalcoolique. Mais c'est surtout le personnel, une centaine de salariés, qui est fortement sous pression. "Nous sommes passés d'une organisation en 2/7 à une organisation en 3/8. Les salariés font des heures supplémentaires et on a recruté une douzaine d'intérimaires" explique Cyrille Coissac, responsable de la production.

Risque de pénurie de matières premières

Mais l'entreprise redoute désormais de ne plus trouver les composants dont elle a besoin pour fabriquer son gel. Si la plupart des producteurs d'alcool sont en Europe il n'en va pas de même pour le reste qu'il faut aller chercher notamment en Chine. "On a peur que certaines matières premières soient en rupture parce que la demande est multipliée par 50" indique Martial Coulaud, responsable des achats. Qui précise : "On avait fait un estimation; on s'était dit on va regarder pour faire 70 tonnes, on est à 150 !" Pourtant il faudra sans doute faire plus encore. Car une réquisition des fabricants n'est pas exclue par l'Etat. "On est déjà au maximum mais si on est réquisitionnés on fera l'effort maximal pour augmenter" promet Céline Magne, directrice du laboratoire. Et le gel hydroalcoolique n'est pas le seul produit dont la demande explose chez Eyrein Industrie qui est de plus en plus sollicité pour fournir également des liquides nettoyants virucides.