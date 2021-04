L'entreprise corrézienne Polytech ouvre son propre centre de formation

"C'est dans l'ADN de Polytech" assure Gilles Luc, le président de l'entreprise basée sur la zac de la Montane à Eyrein près de Tulle. Cet ADN c'est celui de faire le pari des compétences. "C'est un élément stratégique pour recruter" précise Gilles Luc. Et quoi de mieux pour développer les compétences pour une entreprise que de les enseigner elle-même. C'est la raison qui a poussé Polytech à créer son propre centre de formation.

Des formations adaptées au métier de Polytech

Une nécessité d'autant plus forte pour Polytech que l'entreprise travaille dans un secteur de niche. Elle est d'ailleurs la seule en France à produire uniquement des blocs portes dits techniques, notamment des procédés coupe-feu. "Il est bien entendu nécessaire d'avoir des formations adaptés, spécifiques à notre métier. Et ces formations n'existent pas dans le catalogue des centres de formation classique" précise Gilles Luc.

12 stagiaires

Polytech assurait déjà une formation à tous ses nouveaux salariés. Mais l'ouverture de son propre centre lui permet d'aller plus loin. Ainsi les nouveaux arrivants suivent tous une POE, une programmation opérationnelle à l'emploi, de deux mois et demi. A la suite de quoi tous les stagiaires signent un CDI. "La première année du CDI on a des formations pour pouvoir se former et monter en compétences" ajoute Maryline Mazerbourg, responsable RH. Un cursus très détaillé et complet qui est validé par un diplôme "reconnu par l'État" précise-t-elle. De quoi attirer les candidats. Polytech recrute sans difficulté dans un rayon de trente kilomètres assure la direction. 12 nouvelles recrues suivent d'ailleurs actuellement leur formation. Et l'entreprise va encore recruter une quinzaine de personnes supplémentaires cette année.