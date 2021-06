L'entreprise Côte-d'Orienne Robin Aircraft s'installe à l'Elysée

Les 3 et 4 juillet prochains, des entreprises, artisans, producteurs et industriels pleinement engagés dans la fabrication française seront mis à l’honneur au Palais de l’Élysée à l'occasion de la deuxième grande exposition du "Fabriqué en France". Les visiteurs pourront découvrir 126 produits issus de tous les départements et territoires de métropole et d’outre-mer et illustrant ce que notre pays crée de meilleur. Pour la Côte-d'Or, c'est le constructeur d'avions Robin Aircraft qui a été choisi. Il exposera son avion de tourisme DR401 155CDI.

Neuf entreprises vont représenter la Bourgogne-Franche-Comté

Parmi les lauréats, figurent neuf entreprises de Bourgogne-Franche-Comté.

• 21 Côte-d'Or - Avion de tourisme DR401 155CDI par Robin Aircraft ;

• 25 Doubs - Montre Attitude Or par Maison Péquignet ;

• 39 Jura - Monture de lunettes Maryline par Vuillet Véga ;

• 39 Jura - Mon Chalet en Bois par Jeujura ;

• 58 Nièvre - Vélo de course LOOK T20 par Look Cycle ;

• 70 Haute-Saône - Benne à ridelles RBR60 par Robust ;

• 71 Saône-et-Loire - Cloche à pain par Émile Henry ;

• 89 Yonne - Cornichons en bocaux par Maison Marc ;

• 90 Territoire de Belfort - Escalier Spinae par Escaliers Olivier Marczak.

Pour participer, il suffisait de déposer sa candidature sur le site elysee.fr avant le 15 janvier 2021. Quelle que soit la taille (TPE, start-up, PME/ETI, grands groupes) et le secteur d'activité économique, de l'artisanat à l'innovation industrielle de pointe, toute entreprise dont le produit correspondait aux critères du « Fabriqué en France » était éligible.

En s'appuyant sur l’avis des préfets, des chambres consulaires et des relais économiques locaux, un comité de sélection co-piloté par la ministre déléguée à l’Industrie Agnès PANNIER-RUNACHER et le ministre délégué aux PME Alain GRISET, et composé de 10 personnalités reconnues pour leur engagement en faveur du Fabriqué en France, s'est ensuite réuni pour choisir les lauréats. La sélection s'est attachée à valoriser les Territoires d’industrie, les labels et les champions de l’export.