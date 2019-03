L'entreprise Creuse EA placée en redressement judiciaire

Guéret, France

Devant le tribunal de commerce de Guéret (Creuse), huit employés de l'entreprise Creuse EA battent le pavé. Ils attendent la fin de l'audience qui doit décider si oui ou non, leur entreprise est placée en redressement judiciaire. Pour tous, l'annonce de l'audience a été un choc : "On travaille énormément et on ne se doute de rien", confie Aurélie, salariée depuis deux ans. "On ne comprend pas ce qui arrive."

On m'a dit qu'on allait me faire une promesse d'embauche écrite lundi. Et on annonce jeudi dernier que l'entreprise est en redressement. Isabelle, employée chez Creuse EA

Pourtant, il y a eu des signes avant-coureurs. Depuis six mois les salaires sont versés en plusieurs fois. Et en février, huit employés sur dix-huit n'ont pas été payés. "On n'étaient pas prévenus en temps et en heure que la paie n'allait pas être versée ou que l’acompte n'allait pas être fait", remarque Aurélie. "On nous répondait "on va voir, on va faire ce qu'on peut" et rien de concret."

Dans cette entreprise adaptée aux travailleurs handicapés, les employés dénoncent aussi des cadences et des conditions de travail difficiles à tenir : "Moi je suis un traitement lourd, mon collègue est sourd, un autre a de gros problèmes de dos, et c'était à nous de nous adapter au poste, pas l'inverse." explique Aurélie.

Les salariés demandent le départ de leur gérant, arrivé il y a un an. "C'est un échec personnel et moral. On a fait tout ce qu'on a pu pour que ça tourne", déclare ce dernier. Le tribunal de commerce a décidé du redressement judiciaire de Creuse EA, avec poursuite de l’activité. L'entreprise est en observation pendant six mois. Les salariés ont repris le travail pour honorer les commandes de leurs clients.

Située à Saint-Agnan-de-Versillat, près de La Souterraine, Creuse EA est spécialisée dans le conditionnement et le nettoyage d'entreprises. Cette entreprise adaptée emploie majoritairement des personnes handicapées.