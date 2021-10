Envie Maine, l'entreprise d'insertion professionnelle qui recycle et vend notamment de l'électroménager, va s'installer à Allonnes en juin 2022. Un moyen de regrouper les activités sur un seul site, mais aussi de travailler main dans la main avec les habitants.

L'entreprise d'insertion et de recyclage Envie Maine s'installe à Allonnes en juin prochain

Envie Maine va s'installer en juin 2022 à Allonnes, à la place de l'ancienne jardinerie Delbard dans la zone du Vivier. L'entreprise spécialisée dans l'insertion professionnelle et le recyclage, veut réunir sur un même site ses différentes activités, mais aussi travailler avec les habitants de la commune.

"On va regrouper dans un premier temps à peu près 70 salariés sur le même site", précise Léopold Dollon, le directeur général d'Envie Maine. Un moyen aussi d'avoir une meilleure visibilité et un meilleur accès aux transports en commun. "On accompagne des personnes qui ont une mobilité réduite donc ça nous permet de travailler là dessus également."

Des passerelles d'insertion sociale

L'objectif premier de l'association étant l'insertion de ses salariés, ce nouveau site est également un moyen d'y parvenir. "Ce que je souhaite c'est qu'on créé une vraie proximité avec les Allonnais et Allonnaises, que l'on vive ensemble pour pouvoir créer des passerelles d'insertion sociale.", poursuit-il. "Il y a un projet collaboratif et participatif avec la ville de potagers, de vergers ou encore d'éco-paturages."

"En termes de projets de développement, on expérimente aussi de la rénovation du numérique, plutôt des packs complets : souris, clavier, unité centrale, écran", ajoute Léopold Dollon. "Mécaniquement, il nous faudra des encadrants techniques supplémentaires, entre trois et cinq personnes dans un premier temps."

La première pierre du bâtiment sera posé ce vendredi, des animations sont aussi prévues le lendemain, le samedi 9 octobre, pour faire découvrir le projet aux habitants. Ce sera de 11h à 16h.