L'entreprise Dalaudière Franken à Mérinchal a trouvé un repreneur cet été après une liquidation judiciaire

Mérinchal, France

Pour les salariés de Dalaudière Franken à Mérinchal, c'était un été en montagnes russes. Mi-juillet, ils n'y croient plus. L'entreprise - qui fabrique du "matériel vibrant" pour trier et orienter des pièces dans les lignes de productions des usines - va fermer. Du retard dans la production a rebuté certains clients et une mauvaise conjoncture économique affaiblie l'entreprise. Les comptes sont dans le rouge.

Mi-juillet pourtant, deux repreneurs se manifestent : un concurrent et CMS Automatisme. Cette dernière est une société mosellane qui produit des machines industrielles conçues sur mesures pour leurs clients.

Liquidation judiciaire puis reprise

Fin juillet, la liquidation judiciaire de Dalaudière Franken est tout de même prononcée. Mais, au cours du mois d'août, la reprise est finalement ficelée : CMS Automatisme devient le nouvel actionnaire de la société creusoise.

Dalaudière Franken a continué son activité au ralenti au cours du mois d'août malgré la liquidation pour honorer ses dernières commandes. La reprise officielle aux mains de ses nouveaux patrons ce lundi matin s'est donc fait sans trop de difficultés. Ce mardi, le patron de CMS Automatisme vient à Mérinchal pour présenter en détail ses plans pour l'entreprise creusoise.