L'entreprise de bois haut-savoyarde André Roux va participer à la construction du village des JO de Paris 2024

L'entreprise spécialisée dans le bois, André Roux, va construire un îlot du village des Athlètes des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est une fierté pour Thomas Charmasson, à la tête de cette société basée à Magland, dans la vallée de l'Arve, qui emploie une centaine de personnes.

France Bleu Pays de Savoie - Qu'est-ce que ça fait d'être retenu pour travailler pour les Jeux Olympiques ?

Thomas Charmasson - C'est une grande satisfaction et un grand honneur de relever ce défi et de faire partie des équipes qui vont participer à la construction du village des Athlètes. C'est aussi une fierté pour la filière bois et donc pour la reconnaissance du matériau et de la construction bois, puisque c'est la première fois qu'un village olympique sera construit en grande partie avec l'utilisation principale de ce matériau.

Vous êtes en charge de la construction de l'intégralité du village des Athlètes ?

Alors non, le village des Athlètes est découpé en plusieurs îlots qui ont été répartis auprès de maîtres d'ouvrage. Ils se sont tournés vers les principaux constructeurs bois en France. L'entreprise Roux a donc eu la chance de faire partie de ces entreprises sélectionnées. On va construire sur l'île Seine-Saint-Denis une dizaine d'immeubles, pour le compte du promoteur Pichet.

Quel est l'agenda de cette construction ?

Aujourd'hui, nous sommes d'ores et déjà dans le vif du sujet puisque nous commençons la phase d'étude. Ensuite ce sera la phase de construction. D'abord de pré-fabrication des panneaux, puisque la particularité de la construction bois c'est avant tout de pré-fabriquer et de tout composer en atelier, puis suite à cette phase de pré-fabrication qui va commencer dans nos ateliers à partir de juin, nous commencerons la phase réelle de travaux à partir de septembre 2021, pendant 18 mois, pour une livraison des bâtiments au 31 décembre 2023.

Vous êtes soutenus par le plan de relance cette année, comme 23 autres projets de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça doit faire du bien après une année qu'on imagine économiquement compliquée ?

Nous avons traversé, comme toutes les entreprises, une année particulièrement difficile avec des problématiques dues à cette maladie, avec un arrêt pendant le premier confinement de plus de six semaines. Ensuite la reprise des chantiers a été plus compliquée et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, forcément, 'entreprise Roux est touchée par la fermeture des stations et par l'arrêt de quelques projets. Donc le plan de relance va nous permettre de continuer notre développement, qu'on espère le plus massif possible, et de relever le défi du village des Athlètes.