L'entreprise de chaudronerie ACPP a deux mois pour trouver "un repreneur cohérent"

Quel avenir pour l'entreprise ACPP de Digulleville (La Hague) ? Les emplois des 233 salariés du groupe Manoir sont en suspens, depuis que l'usine de chaudronnerie a été placée en redressement judiciaire fin février. La plupart d'entre eux étaient réunis devant l'entrée du site, ce vendredi en fin de matinée. Ils souhaitent des négociations, au sujet des trois offres de reprises proposées.

Les intéressés avaient jusqu'à jeudi soir pour déposer leur dossier. Toutefois, aucun ne satisfait les syndicats. Ces trois groupes européens, qui restent anonymes pour l'instant, ne souhaiteraient conserver que 20 à 50% des salariés.

Un sursis de deux mois pour l'entreprise

Afin de permettre aux administrateurs d'étudier ces offres, l'audience prévue mardi prochain au tribunal de commerce de Rouen a été repoussée à une date ultérieure. ACPP, sous-traitant du nucléaire dans la Hague, dispose d'un sursis de deux mois pour trouver un repreneur, avant une potentielle liquidation judiciaire. "C'est une bonne et une mauvaise nouvelle, ça veut dire que _les offres ne sont pas recevables dans l'état_, car elles touchent trop à l'emploi. Mais ça veut dire aussi que les repreneurs sont apparemment en capacité d'améliorer leur offre", explique Arnaud Vimont, délégué syndical CGT.

Les représentants du personnel se sont entretenus en parallèle de cette mobilisation avec les administrateurs d'ACPP au sujet de ces offres. Ils demandent maintenant un soutien du Ministère du travail. "Il y a de belles choses à sauver et il faut vraiment que l'Etat entre dans la danse et ne soit pas silencieux, comme il l'est", souligne Elise Brand, avocate des salariés en charge du dossier. Le maire de Cherbourg-en-Cotentin Benoit Arrivé et la maire de La Hague Manuela Mahier eux étaient présents ce vendredi à Digulleville.

C'est quoi deux mois ? ça se trouve dans deux mois on va nous dire qu'il ne se passera rien. On va se retrouver sur la paille ou repris dans certaines conditions. Moi, je crois au licenciement forcément - Jean-Achille, soudeur depuis 39 ans à ACPP

Le temps est toutefois compté. Les syndicats ont prévu de nouvelles actions dans la Hague dès la semaine prochaine. La CGT propose par ailleurs un projet alternatif pour l'entreprise de chaudronnerie. Ils demandent notamment aux grandes entreprises du territoire, comme Orano, EDF et Naval Group de davantage faire appel à la sous-traitance local.