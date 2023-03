L'entreprise de jeux vidéo Ubisoft dans la tourmente à Montpellier

Les 400 salariés d'Ubisoft à Montpellier l'ont appris lors d'une visio conférence organisée depuis le siège de l'entreprise à Paris le 23 février dernier, leur directeur qu'il ne voyait plus depuis plusieurs semaines est parti. Il n'a pas été précisé s'il s'agit d'un licenciement ou d'un départ volontaire mais pour beaucoup c'est un soulagement. Certains n'hésitent pas à parler d'un management toxique.

50 à 60 démissions en deux ans

Les salariés s'expriment anonymement par peur de représailles, c'est dire l'ambiance qui règne dans l'entreprise. A Montpellier une bonne partie des équipes travaillent sur le développement de la suite du jeu vidéo Beyond Good and Evil, un énorme projet qui traine depuis des années, les salariés n'en voient plus le bout. Pas de date officielle de sortie, et des défections en cascade ont retardé encore le projet. Plusieurs développeurs auraient été victimes de burnout ces derniers mois, d'autres ont quitté l'entreprise volontairement pour aller travailler ailleurs parfois pour une meilleure rémunération mais plus souvent pour retrouver une ambiance plus sereine. En deux ans ce serait 50 à 60 personnes qui auraient démissionné.

La direction explique que toutes les personnes qui partent sont remplacées, mais il faut parfois plusieurs semaines pour pourvoir les postes, et il faut sans cesse former de nouveaux développeurs notamment. Ce turnover nuit considérablement au développement du jeu. Les équipes sont épuisées.

En décembre, la direction du travail a diligenté une enquête sur les conditions de travail dans le service en charge du développement de ce jeu, des questionnaires ont été distribués, actuellement des psychologues interrogent les salariés, la direction parle d'une mesure de prévention, " la santé et le bien être de nos salariés sont une priorité" Le syndicat des travailleurs du jeu vidéo rappelle que cette enquête répond à un droit d'alerte lancé par le syndicat lui-même. Un syndicat qui dénonce l'opacité générale qui règne aujourd'hui dans l'entreprise, une omerta qui pèse lourd.

Des salaires en dessous du marché et un manque de considération générale

Aujourd'hui les salariés réclament plus de considération, cela passe notamment par des augmentations de salaires. Les développeurs seraient bien moins payés que dans d'autres entreprises du jeu vidéo, les employés chargés de tester les jeux ou les artistes mériteraient aussi d'être bien mieux valorisés selon le syndicat. L'enquête de la direction du travail débouchera t elle sur des préconisations pour remettre de la sérénité dans l'entreprise ?

Du côté de la direction on refuse de commenter cette crise. "Cette étude sur le bien-être des salariés conduite par l'intermédiaire d'un organisme externe permettra d’évaluer l'éventuelle nécessité d'un soutien supplémentaire."