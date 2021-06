L'entreprise de salaisons d'Ussel Le Mont de la Coste attaque l'appli Yuka pour acte de dénigrement

Yuka est cette appli pour téléphone portable qui permet en scannant un produit de connaître sa qualité pour la santé. Elle revendique 20 millions d'utilisateurs. Elle a lancé avec d'autres associations une pétition contre l'utilisation des sels nitrités par les industriels de la charcuterie, qui permettent notamment un séchage plus rapide et de donner sa coloration rose aux jambons, affirmant que ces produits sont cancérigènes. Un lien sur l'appli permet au consommateur d'avoir accès à cette pétition. Et c'est sur ce point que l'entreprise corrézienne Le Mont de la Coste l'attaque. Elle estime être dénigrée et demande des dommages et intérêts.

Une dégustation avec ou sans nitrites

L'audience a lieu ce vendredi matin au tribunal de Commerce de Brive. Et Yuka y aura le soutien de Richard Ramos. Ce député modem du Loiret est l'auteur d'un rapport sur ces nitrites concluant à leur dangerosité. Il sera sur place dès 9h30 où il proposera aux passants une dégustation comparative de charcuteries avec et sans nitrites. "Je cherche à démontrer que contrairement à ce qui est dit il y a plein aujourd'hui de charcuteries sans sels nitrités".

Yuka déjà condamnée

Pour Richard Ramos les industriels "veulent tuer Yuka pour l'empêcher de dire la vérité aux consommateurs". L'action intentée par la marque Auvernou du Mont de la Coste n'est d'ailleurs pas la première du genre. L'appli a déjà comparu pour le même fait devant le tribunal de commerce de Paris en mai dernier. Elle a été condamnée à payer 20 000 euros de dommages et intérêts à l'entreprise plaignante. Mais elle a fait appel du jugement. Selon nos informations Le Mont de la Coste demanderait 600 000 euros de dommages et intérêts. La société usséloise n'a pas donné suite pour l'instant à notre demande d'interview.