L'entreprise dijonnaise "La Compagnie Européenne des Parfums" va parfumer l'été de nos enfants

Vous connaissez peut-être "Christine Arbell - Paris" ? C'est le parfum emblématique de la Compagnie Européenne des Parfums basée à Dijon. Cette entreprise dijonnaise a une actualité chargée cette année. Elle va fêter son cinquantième anniversaire, participer au salon du Made In France, mais avant cela accompagner, dès cet été la sortie des films "Barbie" et "Miraculous" au cinéma. Entretien avec Amélie Kada, sa responsable marketing.

ⓘ Publicité

loading

Amélie Kada, la responsable Marketing de la Compagnie Européenne des Parfums © Radio France - Christophe Tourné

La Compagnie européenne des parfums produit des parfums pour tout le monde, y compris pour les enfants. Vous avez d'ailleurs, pour ce public, pas mal de nouveautés ?

Amélie Kada : Tout à fait. On fait place aux innovations cette année avec les enfants. On a donc le tout dernier parfum qui est "Chat noir", l'acolyte de "Miraculous" dans le film et bien évidemment, notre eau de toilette "Barbie" qui a été implantée l'année dernière. On a décroché pas mal de nouveaux magasins en terme de référencement puisque les produits sont disponibles en grandes et moyennes surfaces. Et puis la nouvelle toute fraîche de ce matin, c'est que nous allons être présents aussi physiquement chez Nocibé avec ces trois références.

Le parfum Barbie, quelle est sa senteur, quel est son esprit ?

Le parfum Barbie, c'est un univers féérique. Voilà comment on se l'imagine en tout cas. C'est un parfum pour petites filles qui est très tendre et très doux.

En plus du lancement de ces nouveaux parfums, vous allez organiser des animations pour les enfants tout l'été ?

En fait, notre gamme de parfums est en vente, mais on s'attelle à l'animer tout au long de l'année avec des choses sympathiques. En l'occurrence, pour "Miraculous", nous participons à la croisière sur des bateaux mouches de Paris pour la deuxième année consécutive, pendant tout l'été. Et puis là, récemment, nous avons noué un partenariat avec les cinémas Pathé de Dijon et de Quetigny, à Cap Vert, pour participer à la grande journée des enfants qui a lieu ce dimanche 18 juin. On va vraiment animer cette journée à travers les séances pour les enfants en proposant un atelier olfactif, du blind test pour enjouer les enfants.

Cela veut dire qu'il y a un vrai marché sur le parfum pour les enfants ?

Oui, puisque en général, les enfants aiment aussi se parfumer aux couleurs de leur héros. Donc c'est pour accompagner leur journée et leurs activités trépidantes souvent.

On va bientôt pouvoir découvrir la marque "Christine Arbell - Paris" à l'écran ?

Christine Arbell, c'est notre marque emblématique, notre marque historique et à l'effigie en fait de notre 50ᵉ année pour la Compagnie européenne des parfums. Nous avons tourné un court métrage qui, verra le jour plutôt en fin d'année, pour notre 50ᵉ bougie en tout cas, et nous avons donc travaillé sur le sujet avec deux ambassadrices de renom du cinéma dont je ne peux pas encore vous révéler les noms.