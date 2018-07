Mercurol, France

L'entreprise Manufête basée à Mercurol dans la Drôme et spécialisée dans la confection de drapeaux depuis 1930, est prête depuis des mois pour la Coupe du monde 2018. Désormais habitué à ce type d'événement, le dirigeant de l'entreprise familiale, Benjamin Robert a tout anticipé : "nous avons beaucoup rempli les stocks en décembre et janvier, c'est une période creuse pour notre entreprise, et nous avons continué à les alimenter petit à petit".

"Les commandes s'étaient tassées pendant les matchs de poules, tout le monde avait son drapeau mais il y a eu un relent d'intérêt pour l'équipe de France après la victoire contre l'Argentine" - Benjamin Robert, PDG de Manufête

Les commandes ont commencé à affluer dès le mois de février. L'entreprise a connu un petit répit pendant la phase de poules mais la qualification de l'équipe de France en quarts de finale a bien relancé l'activité : "ça sonne, les mails arrivent en flux, c'est un peu la course mais nous parvenons à bien gérer la demande", explique Benjamin Robert.

200 à 300 drapeaux sont fabriqués tous les jours

Les couturières qui ont pour certaines plus de trente ans d'expérience, confectionnent entre 200 et 300 drapeaux par jour. C'est deux fois plus que l'an dernier à la même époque. Le seul gros événement est le 14 juillet.

Le mondial représentent un gros enjeux pour Manufête. Le PDG de l'entreprise estime que l'événement sportif fera augmenter son chiffre d'affaires habituel d'environ 15% : "soit environ 150 000 euros de plus par rapport à une année sans mondial". Benjamin Robert suit donc les matchs de l'équipe de France avec beaucoup d'attention : "en 1998, il y avait une très longue queue devant notre boutique pour acheter des drapeaux bleu, blanc, rouge".

Le drapeau reste le produit phare mais l'entreprise s'est diversifiée : fanions, t-shirts, casquettes, kit de maquillage, sifflet, guirlandes ... Elle propose tout l'attirail du parfait supporter.