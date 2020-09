L’entreprise Earta demande son placement en redressement judiciaire

La décision couvait depuis plusieurs semaines. L’entreprise EARTA a demandé ce mercredi 30 septembre 2020 son placement en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Nantes doit rendre sa réponse ce jeudi. Installée sur deux sites (dans le quartier de l’Université au Mans et sur la zone d’activité Les Clottées, à Voivres-les-Le-Mans), la société emploie 150 Sarthois, en majorité des personnes handicapées. Ces salariés trient les journaux et les magazines invendus pour le compte de France Messagerie (ex-Presstalis). Depuis la restructuration du distributeur de presse, le mandat d’EARTA n’a pas été renouvelé. « On nous dit que nous n’aurons plus le flux d’invendus courant octobre », indique le patron d’Earta.

Décision ce jeudi

Didier Rio justifie la demande qu’il a formulée à la justice : « Je préfère que l'entreprise soit sous la protection du tribunal de commerce afin que nous pussions trouver toutes les solutions possibles et imaginables pour - et je reste sur cet objectif – qu’il n’y ait pas de casse sociale ». Les principaux responsables politiques sarthois ont interpellé le gouvernement sur cette situation toute particulière puisqu’elle touche des salariés en situation de handicap. Le patron a demandé que son rendez-vous prévu ce jeudi au Ministère de l’Economie à Paris soit reporté afin que l’éventuel administrateur judiciaire qui sera nommé puisse être présent.



Le combat continue

Pour autant, le patron d’Earta, ne baisse pas les bras. « Pour moi comme pour un très grand nombre de salariés, le combat continue », explique Didier Rio. « Je veux gagner contre France Messagerie. Nos hauts fonctionnaires étaient au courant que le choix de France Messagerie avant qu’ils reprennent Presstalis amenait Earta dans le mur. Je veux que tout le monde en soit conscient et que les choses avancent », insiste l’entrepreneur.