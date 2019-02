L’entreprise Everlia victime de son succès dans le Biterrois

Béziers, France

Après les maisons containers, le spécialiste Everlia, implanté à Béziers (Hérault) se lance désormais dans la fabrication de piscines écologiques. Cette société est le leader français de la fabrication de bâtiments et maisons en containers. Et pourtant, elle peine à se développer. L'entreprise est victime de son succès. Elle rencontre des difficultés pour recruter dans le Biterrois. Plus de la moitié des petites entreprises estiment avoir des difficultés de recrutement en France d'après une récente étude. C'est le principal frein à leur croissance.

Aujourd'hui, Everlia recherche une quinzaine de salariés. Cette entreprise implantée depuis 2016 dans un entrepôt de 2.700 mètres carrés poursuit son développement et envisage par ailleurs de créer des usines à l'étranger.

"Nous sommes confrontés à une pénurie de personnel qualifié" dixit Alain Kryzanowski Copier

L’entrepôt de 2.700 mètres carrés n’est plus adapté

La société recherche un espace plus grand afin de pouvoir répondre à toute la demande. Elle est en discussions avec l'agglomération de Béziers pour s'installer sur un espace de 16 à 20.000 mètres carrés.

"Nous manquons de place" dit le pdg Alain Krzyzanowski Copier

Everlia croule sous les commandes : plus de 3.500 dossiers par an, dit son PDG. "Il est impossible de répondre à la demande car nous manquons de manœuvre et d'espace."

La société qui emploie pour l'instant sept salariés, dont un architecte, compte également se lancer dans l'export. Elle a pour projet d'implanter des usines en outre-Mer dans un premier temps. Elle est sur le point aussi d'ouvrir son capital.

"Nous avons une forte demande aux Etat-Unis" explique Alain Kryzanowski Copier

La transformation des containers est née à Saint-Thibéry, à 25 kilomètres à l'est de Béziers, au début des années 2000. Aujourd'hui, ce marché porteur et en plein développement et a une une faible concurrence.

"Les containers ont une capacité sismique intéressante" explique Alain Kryzanowski Copier

Everlia fabrique à ce jour une douzaine de maisons écologiques par an. Des maisons haut de gamme ou à vocation sociale moins gourmandes en énergie et moins chères. Mais 80 % des clients d'Everlia sont les collectivités publiques : des aménagement d’écoles, de locaux de gendarmerie, comme à Vias, par exemple.

Des bassins longs de 6 à 12 mètres

Everlia élargit à présent sa gamme et lance dans les piscines containers. Des bassins plus solides et moins chers à l'achat. Le premier prototype est construit cette semaine dans les ateliers bitérrois. Ces piscines autoportées d'1,50 mètre de hauteur sont équipées en atelier, livrées et installées en moins d'une heure. L'extérieur peut être personnalisé. Le prix varie en fonction de la longueur : environ 10.000 euros pour un bassin de 6 mètres et 15.000 euros pour le couloir de nage de 12 mètres de long.

Une piscine-conteneur coûte environ 10 à 20% de moins qu'une piscine classique Copier

"Le carnet de commande se remplit, ajoute le PDG Alain Kryzanowski. verlia table sur 50 à 100 fabrications par an. Il ne reste plus qu’à produire. Mais encore faut-il trouver la manœuvre suffisante."

Pour plus de renseignements sur les postes à pourvoir vous pouvez appeler le 04.67.11.40.72

Un container en cours d'aménagement © Radio France - Stéfane Pocher