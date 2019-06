L'entreprise familiale Romet fête ses 60 ans à Gennes-sur-Glaize

L'entreprise Romet fête ses 60 ans, à Gennes-sur-Glaize (Mayenne) jusqu'à ce samedi soir. Des animations et des démonstrations sont organisées pour faire découvrir le groupe de matériel agricole.

Jean-Bernard et Jean-Pierre Romet, les deux frères à la tête de l’entreprise créée par leurs parents.

Gennes-sur-Glaize, France

Le groupe Romet, spécialisé dans le matériel agricole, a ouvert ses portes au public les 14 et 15 juin à Gennes-sur-Glaize, à l'occasion du 60e anniversaire de l'entreprise. C'est en 1959 dans le bourg de la commune mayennaise qu'est née l'affaire familiale. Trois générations plus tard, l'entreprise Romet a 13 agences et emploie 165 personnes.

Durant ces 2 jours de fête, une cinquantaine de fournisseurs sont présents, lors de démonstrations, des expositions, et des spectacles. L'occasion pour le grand public de découvrir l'envers du décor de l'entreprise, et notamment la nouvelle Hot-Line du SAV (service après-vente), mise en place depuis janvier pour dépanner rapidement et avec efficacité les clients.

La formation des jeunes

Un groupe qui pèse dans l'économie mayennaise, toujours à la recherche de main d'oeuvre qualifiée. L'entreprise favorise l'apprentissage, pour recruter des jeunes : "Nous recherchons toujours et encore du personnel opérationnel, formé, compétent, apte à recevoir des formations pointues et pouvoir évoluer sur un plan technique", explique Jean-Bernard Romet, l'un des dirigeants du groupe Romet.

"Difficile de trouver du monde qui est opérationnel, c'est même quasi impossible, donc le seul choix aujourd'hui, c'est la formation des jeunes"

L'entreprise mise sur la formation en apprentissage : "Au 1er septembre 2018, on comptait 21 apprentis en formation. Là je viens de recruter 5 nouveaux jeunes, qui préparent un bac pro ou un BTS. Globalement, 70% d'entre eux sont conservés, on leur propose un CDI", selon le dirigeant. Une vraie opportunité pour intégrer l'affaire familiale.