L'entreprise finistérienne Capitaine Cook recrute pour la saison des sardines

Capitaine Cook recherche une cinquantaine d'intérimaires, des agents de production pour préparer la saison de la sardine. Des contrats de 8 mois, jusqu'en novembre, avec possibilité de prolongation. Parmi les missions demandées : de l'étripage, de l'emboitage, de la manutention, mais aussi le contrôle et le réajustement des boîtes de sardines et de maquereaux en bout de ligne.

Aucune qualification particulière ni expérience ne sont requises. "Nous recherchons surtout un savoir-être, des personnes appliquées, rigoureuses et qui vont apporter du soin à leur travail. Si on pense aux consommateurs, c'est important qu'ils trouvent une boîte de sardines bien agencée à l'ouverture", précise Amélie Bardin, chargée de recrutement pour la conserverie. Un tutorat est mis en place dès la semaine prochaine pour les former sur place pendant 15 jours.

Un recrutement difficile en raison de la pandémie

Les postes sont également ouverts aux personnes qui ont déjà collaboré avec Capitaine Cook. "C'est intéressant pour nous de fidéliser nos intérimaires car il y a un vrai savoir-faire, donc c'est d'autant plus idéal pour nous d'avoir des personnes formées au process de l'entreprise", poursuit la chargée de recrutement.

L'entreprise de Plozévet (Finistère) a recours chaque année à des intérimaires pour aider les 125 salariés permanents, mais cette année, le recrutement est plus difficile. "Avec la crise sanitaire, nous avons moins la possibilité de participer à des salons de recrutement ou d'organiser des journées portes ouvertes", explique Amélie Bardin, chargée de recrutement pour la conserverie.