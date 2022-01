L'entreprise fléchoise de vélos électriques Néomouv a levé 4 millions d'euros

Les vélos électriques se développent de plus en plus depuis le début de la crise du Covid. Pour accompagner le dynamisme de son secteur, l'entreprise Néomouv, basée à la Flèche, a organisé une levée de fonds en décembre. Quatre millions d'euros ont été collectés. "La demande s'est fortement renforcée, et donc pour l'accompagner et renforcer notre croissance, nous avons organisé cette levée de fonds", explique Philippe Vaxelaire, le fondateur et directeur de l'entreprise.

Néomouv compte actuellement 25 salariés, dont l'essentiel est installé au Portugal pour réaliser l'assemblage des vélos. L'entreprise compte embaucher cette année une dizaine de personnes supplémentaires à la Flèche. "Des commerciaux, des services techniques, R&D," énumère-t-il. "Tout ce qui accompagne une entreprise dans son développement."

Des modèles de vélos-cargos

"Est ce que demain, on va envisager de l'assemblage en France ? Ce n'est pas nécessairement la priorité, mais on ne l'exclu pas", poursuit le directeur. Dans l'immédiat, l'idée est plutôt de s'essayer à d'autres produits, comme des vélos-cargos électriques : "Nous travaillons sur le sujet, on espère sortir un premier modèle dans le courant de l'année", précise Philippe Vaxelaire. "Ensuite, on travaille aussi des modèles différents, modulaires, etc."

Reste aussi la piste des bornes de recharge. "Il y a beaucoup de demandes qui émergent, on essaie d'y répondre à la hauteur de nos moyens." Néomouv envisage également à moyen terme d'accélérer son développement à l'international, et notamment sur le marché européen, après avoir déjà réussi à sécuriser une grosse commande américaine en début d'année.