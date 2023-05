L'entreprise Fort vous propose de venir découvrir le métier de conducteur de car à Saint-Jean-du-Gard

"On organise une journée portes ouvertes, avec le département et COOP voyageurs 30, c'est ce mercredi 24 mai, à Saint-Jean-du-Gard, de 9h à 12h" explique Elsa Fort, directrice opérationnelle des cars Fort. "L'idée est de permettre aux gens de se projeter dans un métier, de se retrouver dans l'environnement professionnel, avec des responsables d'exploitation, des directeurs, pôle emploi, et des responsables de centre de formation où l'on accueille des demandeurs d'emploi".

L'objectif est de permettre aux demandeurs d'emploi de se faire leur propre idée du métier, directement au sein de l'entreprise. "On propose un stage d'immersion en partenariat avec le pôle emploi : une journée dans la peau du conducteur, mais sans conduire, pour voir si le métier vous plaît. Si c'est le cas, vous pouvez suivre une formation 100% financée par la Région et Pôle emploi, en partenariat avec l'entreprise pour avoir le permis transport en commun."

Les journées portes-ouvertes s'adressent à tout le monde, il suffit d'avoir le permis B et 18 ans.

