Bordeaux, France

Gaz de Bordeaux est fournisseur, depuis janvier, de plus de 2.000 établissements publics, partout en France, comme les ministères ou encore les hôtels de police et de préfecture. En Gironde, une quarantaine de sites institutionnels, la prison de Gradignan ou Pôle emploi notamment, sont désormais fournis en gaz par l’entreprise. Le contrat passé avec l'Etat a débuté cette année et est prévu jusqu'à fin 2019. Un contrat historique pour cette ETI, entreprise de taille intermédiaire bordelaise, qui ne cesse de croître.

"C'est le plus gros contrat que nous ayons jamais signé"

L'entreprise est implantée sur le territoire girondin depuis 1875 et en 150 ans "c'est le plus gros contrat que nous ayons jamais signé" affirme Philippe Denis le directeur général de Gaz de Bordeaux. Il poursuit "on est très heureux et très sincèrement on en attendait pas tant". Gaz de Bordeaux, a été retenu parmi une poignée de candidats, dont certains, selon le directeur, sont des poids lourds du secteur. "on se retrouve dans le cercle restreint des grands fournisseurs de gaz par le biais de grands contrats" se réjouit Philippe Denis.

Le directeur Général de Gaz de Bordeaux, Philippe Denis © Radio France - Seina Baalouche

Une entreprise de taille intermédiaire qui connait une croissance exponentielle depuis cinq ans

Gaz de Bordeaux emploie aujourd'hui 160 personnes. La société a réussi à s'imposer dans un paysage concurrentiel, avec l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence en 2007, et se développe de manière considérable ces cinq dernières années. En cinq ans, l'entreprise a multiplié par trois son volume de gaz vendu en France. En 2016, l'entreprise affiche un chiffre d'affaires de 355 millions d'euros dont 70% réalisés en dehors du territoire girondin. "Nous n'avions pas l'habitude de sortir de notre territoire et l'ouverture du marché nous a obligé à nous réinventer" explique Philippe Denis. La société bordelaise est aujourd’hui présente dans plus d'un tiers des communes françaises desservies en gaz.