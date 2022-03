Gironde : Adam Pack, créateur de caisses en bois Made in France, se lance dans la décoration d'intérieur

Présente depuis 1880 dans la commune de Sainte-Hélène, l'entreprise Adam Pack fabrique depuis plus de 100 ans des coffrets en bois pour les bouteilles de vin. Véritable institution, la société cherche depuis un an à se diversifier en proposant des caisses en bois made in France.

Du 11 au 13 mars se tient le salon du Made in France au Palais des Congrès de Bordeaux. Un événement en partenariat avec France Bleu Gironde. Parmi les exposants : la société Adam Pack. Installée à Sainte-Hélène sur la route de Lacanau, cette entreprise familiale propose des coffrets en bois pour bouteille depuis 1880. Depuis 2021, elle se lance dans les caisses en bois destinées à la décoration d'intérieur.

Les caisses de vin en bois sont fabriquées sur place, avec du bois 100% local, puisque Adam pack travaille uniquement avec du pin des Landes, certifié PEFC et coupé dans un rayon de 150 km. Des caisses authentiques et résistantes, déjà utilisées par plusieurs grands crus comme Château Latour, Château Cheval Blanc ou Château Lafite Rothschild. Car en plus du design très raffiné, on retrouve des systèmes de tiroirs et de rangements à la fois très utile et pratique.

Des caisses de vin aux rangements d'intérieur

Pour toucher un public plus familial, Adam Pack a décidé de diversifier son activité. Depuis un an, elle propose une nouvelle marque "by Adam Pack" spécialisée cette-fois ci dans les caisses de rangements d'intérieur.

Les caisses de rangements sont modulables en fonction des envies, et ne dépassent pas les 16 euros l'unité. - Adam Packaging

Il existe pour l'instant quatre modèles de caisses modulables et combinables à l’infini. En porte vélo, en étagère pour ranger ses livres, ou en table de chevet, c’est à vous de choisir. Des boites toujours 100% en pin des Landes qui sont donc beaucoup plus résistantes et durables, mais surtout accessibles à tous puisqu’elles ne dépassent pas les 16 euros l'unité.