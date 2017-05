L'entreprise girondine Cultura s'agrandit à Mérignac

L'actuel siège social de Cultura situé avenue de Magudas à Mérignac va déménager rue Archimède en juillet 2018. Le groupe s'agrandit et va ouvrir de nouveaux magasins en France. Ce lundi, le président de Cultura a posé symboliquement une pierre sur le chantier à Mérignac.

"C'est la croissance de l'entreprise qui nous amène à déménager", raconte Philippe Van Der Wees le président de Cultura. Il n'y a qu'à regarder les chiffres pour le comprendre. Avec 300 m2 à sa création en 2001, le nouveau siège social va dépasser les 7 000 m2 rue Archimède. Les 12 salariés au départ de l'aventure sont maintenant 350.

"Rester à Mérignac c'est une volonté de ne pas bousculer leur vie", affirme Philippe Van Der Wees. Mais c'est aussi la proximité de l'aéroport qui a retenu Cultura. "Notre entreprise a le cœur qui bat dans ses magasins". 73 exactement.Et bientôt le double dans 5-6 ans souhaite Philippe Van Der Wees.

"La culture ne peut pas exister sans livre"

Pour le sénateur de Gironde et maire de Mérignac Alain Anziani, accueillir la deuxième librairie de France est une plus-value. "On a le Krakatoa, le Pin Galant, une médiathèque, un festival de photographie... mais la culture ne peut pas exister sans livre. Et Cultura c'est aussi du livre". Le maire avoue se balader souvent dans les allées de l'enseigne.

L'entreprise girondine va continuer son expansion : après l'ouverture de 12 magasins en 2017, elle vise l'international. "Peut-être dans 3-4 ans !" sourit son président.