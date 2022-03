L'entreprise girondine Dartess inaugure un entrepôt ultra-sécurisé pour stocker les grands crus

L'entrepôt fonctionne depuis la fin de l'année 2021, mais c'est ce vendredi 25 mars que le ruban est coupé à Bruges, par l'entreprise Dartress, basée juste à côté, à Blanquefort. De loin, cet entrepôt ressemble à tous les autres aux alentours, c'est d'ailleurs le quatrième que Dartess ouvre dans cette zone près de la rocade. Ce n'est même pas le plus grand, d'ailleurs, avec ses 4 200 m², là où l'entreprise compte plutôt des sites de 5 à 10 000 m². Sauf qu'il est un peu particulier, puisqu'il a été bâti pour abriter des grands crus.

Aujourd'hui à moitié plein (ou à moitié vide, comme vous voulez), il stockera à terme environ 4,8 millions de bouteilles des châteaux les plus prestigieux, de Bordeaux, mais aussi d'autres vignobles français et étrangers, puisque Dartess travaille avec des châteaux du vignoble, mais aussi des négociants qui possèdent des vins du monde entier. Une cave à vin géante, en somme où la température est stable, entre 15 et 16 degrés pour conserver et faire vieillir les bouteilles réparties sur 8 000 palettes. Ce que ne fait pas en général le groupe Dartess, qui, dans ses autres entrepôts, conserve les bouteilles moins longtemps, avec beaucoup plus de va-et-vient.

Risques de vols de l'extérieur et de l'intérieur

Et forcément, vu ce qu'il y a à l'intérieur, le site est ultra-sécurisé. Pour éviter les vols venus de l'extérieur, les murs ont été construits en béton, les lieux sont équipés de caméras infrarouges reliés directement à la gendarmerie et des équipes de gardiens patrouillent. Et pour limiter les risques de vols internes, les cinq salariés qui travailleront sur cet entrepôt ont déjà de l'ancienneté dans l'entreprise, et Dartess n'a pas fait appel à des intérimaires.

Avec ses 250 salariés, l'entreprise blanquefortaise se revendique leader dans son secteur. A Bruges, elle inaugure son 16e site, dont 14 en Gironde, un en Bourgogne, à Fontaines, en Saône-et-Loire, et un région parisienne, à Wissous, en Essonne. Deux autres vont ouvrir en 2022 en Gironde, à Saint-Laurent-Médoc et Saint-Émilion. Parce que les caves des châteaux et les lieux de stockage des négociants débordent depuis plusieurs années, et que la crise du Covid a encore augmenté les stocks en limitant les ventes.

A Bruges, il y a plus de palettes que de m². Autant dire qu'on stocke en hauteur. - Dartess

