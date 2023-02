L'entreprise Glatfelter annonce un plan de sauvegarde de l'emploi sur le site de Soultz, les salariés inquiets

L'entreprise Glatfelter a annoncé un plan de sauvegarde de l'emploi sur le site de Soultz, dans le Haut-Rhin, le 19 janvier dernier. Spécialisée dans le textile non tissé, c'est-à-dire les lingettes ou autres textiles d'hygiène, le site s'appelait anciennement Jacob Holm avant d'être racheté en 2021 par le groupe américain Glatfelter.

ⓘ Publicité

50 postes sur 151 seraient menacés par ce plan. Pour le moment, les salariés négocient les conditions de ce PSE. "Les mesures qui sont proposées sont indignes de la part d'un groupe tel que Glatfelter, qui est un groupe mondial", explique Stéphanie Kieffer, déléguée CFDT. Le but pour la déléguée, "qu'aucun salarié ne se retrouve sur le carreau" il pourrait y avoir jusqu'à 41 licenciements maximum.

L'avenir du site en péril

L'annonce de ce plan laisse perplexe la plupart des salariés. Pour justifier cette annonce, l'entreprise évoque la conjoncture économique, la hausse des prix de l'énergie, des matières premières et la guerre en Ukraine. "C'est ce qui est annoncé, lance dubitative Stéphanie Kieffer, avant le rachat, l'entreprise se portait très bien, avec des résultats records en 2020 et 2021 notamment."

L'incompréhension règne au sein de l'entreprise. L'annonce du PSE génère "du stress chez les salariés et de la colère, on ne sait pas ce qu'on va devenir". L'avenir même du site est en péril , "est-ce-que la suppression de 50 postes va permettre d'éviter la fermeture du site ? Nous avons très peu d'informations sur le moyen et le long terme". La CFDT demande aux pouvoirs publics d'intervenir pour sauver "l'un des derniers fleurons du textile dans la vallée du Florival". Les négociations se termineront à la fin du mois de mars.