L'entreprise historique Revol va bien, et fête ses employés vétérans

Chez Revol, fabricant de porcelaine depuis 1768, on connaît les ingrédients de la longévité. Valoriser les salariés de l'entreprise en est un, surtout ceux qui restent, les fidèles. C'est ainsi que ce vendredi 21 juillet, la société remettait des médailles et récompenses aux salariés de 10, 20, 30 ou 40 ans d'ancienneté. Revol est en pleine santé, après une période Covid difficile, elle a recruté 120 personnes sur l'année écoulée, dont une centaine en CDI.

Toute une vie dans une entreprise

Parmi les médaillés exceptionnels de la journée, Eric Coste, habitant de Beausemblant, travaille dans la porcelaine depuis bientôt 43 ans, dont trente ans chez Revol. "Au début, il y avait beaucoup d'ustensiles fait main, puis on a mécanisé, pour faire face à la concurrence, et tant mieux, ça a permis de durer" ! Le sexagénaire, à peu de temps de la retraite, a "la satisfaction d'avoir accompli une tâche, d'avoir rendu service à l'entreprise, j'ai transmis ce que je pouvais transmettre". Un bémol ? Le changement des mentalités : "dans une plus petite structure, on avait davantage d'entraide, à l'heure actuelle c'est plus difficile, les gens veulent tout, tout de suite ! Les gens sont plus individualistes, mais je pense que c'et une phase, ça va revenir".

Également récompensée, Fabienne Selvy est chez Revol depuis 41 ans, elle termine sa carrière à l'atelier décor. Elle a vu l'arrivée de l'informatique, des machines, "qui ont soulagé beaucoup l'humain", elle a vu les marchés se diversifier, la direction changer. La retraite, ce sera en novembre, "je suis prête, j'espère pouvoir donner un peu de mon temps au patrimoine, faire profiter de mon expérience". Concernant l'ambiance dans l'entreprise entre ses débuts et aujourd'hui, "on se connaissait tous à l'époque, parce qu'on restait longtemps, aujourd'hui on ne reste plus, les jeunes bougent, partent à l'étranger". Pourtant Isabelle, la trentaine, quand on évoque quarante ans dans la même entreprise, réagit : "j'aimerais bien faire autant, c'est une super entreprise, encore familiale".

Pourtant, de nombreuses nouvelles têtes sont arrivées récemment chez Revol : la société a embauché 120 personnes en un an, dont une centaine de CDI, pour faire face à la demande mondiale de porcelaine, qui reste très haute, "même après l'effet reprise post-Covid", dixit Olivier Passot, président de Revol Porcelaine. Pour lui, c'est important de récompenser les fidèles, les employés qui restent. "On remercie, on félicite ceux qui s'inscrivent dans la durée. C'est un métier de savoir-faire, la connaissance et la transmission sont indispensables. Moi je ne sais pas faire de porcelaine, je trouve ça génial de pouvoir les féliciter". Revol continue par ailleurs de recruter, "cinq à six personnes rentrent toutes les semaines quand vous êtes 340, entre ceux qui partent et les absents".