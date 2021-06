L'entreprise Innothera représentera les Vosges à l'Elysée pour l'exposition Le Fabriqué en France

Le fabriqué en France, mis à l'honneur les 3 et 4 juillet à l'Elysée à Paris, à l'occasion d'une exposition. 126 produits issus de tous les départements feront leur entrée au palais présidentiel. L'entreprise Innothera de Nomexy représentera les Vosges avec son collant de compression Smartleg.

Ce sont les collants Smartleg d'Innothera qui seront présentés au palais présidentiel les 3 et 4 juillet

Elle représentera les Vosges lors de l'exposition "Le Fabriqué en France" à l'Elysée les 3 et 4 juillet : l'entreprise Innothera, basée à Nomexy et spécialisée dans le textile médical, a été sélectionnée.

Forte de 300 salariés, Innothera fabrique bas, chaussettes et collants de compression. Au palais présidentiel, l'entreprise présentera sa dernière innovation : le collant Smartleg. "C'est un magnifique collant mode avec des motifs", lance Arnaud Gobet, PDG du groupe Innothera. "C'est également un traitement médical de la maladie veineuse. Il faut combiner les exigences esthétiques avec les exigences techniques nécessaires pour l'efficacité, c'est-à-dire une pression à la cheville bien contrôlée, une dégressivité de la pression et une adaptation morphologique."

Pendant le premier confinement, Innothera s'est lancée dans la fabrication hebdomadaire de 15 000 masques réutilisables, tous offerts. Fabrication stoppée depuis. Les ventes de dispositifs de compression avaient alors reculé de 60%, les trois quarts de l'effectif avaient été mis au chômage partiel. Aujourd'hui ? "On est reparti sur une base sensiblement meilleure que l'année dernière", indique Arnaud Gobet. "Mais on est quand même en gros entre moins 5 et moins 10% de la situation des marchés en 2019, avant le covid."

Dans les ateliers de production à Nomexy - INNOTHERA

En septembre 2020, le Groupe Innothera a repris le contrôle de la société Gibaud. "Elle est très complémentaire de notre activité puisqu'elle fabrique des produits d'orthopédie. C'est également une entreprise centenaire, française. Ça conforte notre position d'industriel en France", souligne le PDG.

Chaque département français est représenté par une entreprise et un produit à cette exposition Le Fabriqué en France. Pour la Meurthe-et-Moselle, c'est le fabricant de chalumeaux Le Lorrain Hampiaux qui a été sélectionné.