L'entreprise isérois Poma pose un (grand) pied à Dubaï

L'entreprise de remontées mécaniques et transport par câble Poma a été choisie pour équiper la plus grande roue du monde sur Bluewaters Island.

Grenoble, France

Après Londres ou encore Las Vegas, le constructeur de remontées mécaniques et solutions de transport par câbles Poma basé à Voreppe (Isère), a décroché une nouvelle belle vitrine pour son savoir-faire. L'entreprise a été choisie pour construire les 46 cabines ou capsules, capables d'emporter 40 personnes chacune, de la future grande roue "Aïn-Dubaï", dont la structure s'élève déjà au-dessus de Bluewaters Island. Elle culminera à 210 mètres de haut. L'ouverture au public est prévue pour 2020. Entre-temps les capsules seront toutes construites dans les usines françaises du groupe Poma.

"Nous avons été choisis pour notre expérience", explique Fabien Felli, directeur commercial de Poma. Il est vrai que Poma ne débute pas en matière de grandes roues (Bakou, Chicago, Hong-Kong, projet à Shenzhen...), ni en terme de très grandes roues (Londres et Las Vegas). Sans parler de l'I360 (une tour) à Brighton. Question contraintes environnementales "Vegas nous a montré qu'on pouvait atteindre de très fortes températures et que nos solutions avaient été totalement éprouvées", et en matière de corrosion "nous avons des appareils qui traversent des bras de mer au Vietnam", en plus donc des réalisations en bord de mer déjà citées plus haut.

Aujourd'hui l'activité de Poma se divise presque à part égale entre la neige, le transport urbain et le tourisme (dont les grandes roues).

Les grandes roues Poma sait faire... Fabien Felli, directeur commercial du groupe Copier