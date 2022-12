L'entreprise iséroise Panessiel va passer le cap des 10 millions de fèves produites

Les fèves après leur passage au four dans l'atelier de Fontaine (Isère), chacune est décorée à la main.

C'est la seule entreprise à fabriquer 100% de ses fèves en France et elle est installée en Isère. Panessiel va bientôt fêter le cap des 10 millions de fèves produites dans ses ateliers, en dix ans. "On est fiers d'avoir donné du travail aux Isérois pour produire toutes ces fèves depuis toutes ces années", se réjouit Jean-Michel Rojat, le patron de Panessiel.

L'année n'avait pourtant pas commencé sous les meilleures auspices pour le fabricant de fèves. "Les boulangers ont de graves soucis avec les prix de l'électricité, des matières premières ... tout augmente", explique Jean-Michel Rojat. Et pour Panessiel les prix de l'énergie ont augmenté. "On fixe nos prix en début d'année. Donc on l'a pris pour nous, mais c'est moins grave pour nous que pour les boulangers", tempère le patron.

