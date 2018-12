VIDEO : L'entreprise "La Pantoufle du Berry" marche bien

Vatan, France

A l'approche de Noël, une paire de pantoufles, cela peut être une idée de cadeau. Dans l'Indre, l'entreprise "La Pantoufle du Berry" a su se faire un nom dans ce domaine. Il y a sept ans, une société fabriquait déjà des chaussons à Vatan mais elle a fermé. Les salariés ont été licenciés mais trois d'entre eux ont décidé de créer une Scop, une société coopérative et participative. C'est justement "La Pantoufle du Berry", une affaire qui fonctionne bien.

Le carnet de commandes est plein en cette mi-décembre. Sur les étagères, sur le sol, il y a des pantoufles partout. Les demandes ont tellement afflué que certaines n'ont pas pu être pleinement satisfaites. "Le modèle "vache cool", c'est un modèle qui a bien plu donc on n'a plus de tissu. Je ne sais pas si on va pouvoir en avoir de nouveau, je ne pense pas pour cette année", reconnaît Patricia Langlois, salariée et gérante.

Un exemplaire de pantoufles coûte entre 25 et 30 euros. © Radio France - Aurore Richard

La période de Noël, et plus généralement l'hiver, c'est une période cruciale pour l'entreprise. Martine Bodin, à la confection, est occupée toute l'année parce qu'elle fait d'autres modèles, comme des tongs ou des babouches.

Elle fait aussi des modèles plus complexes comme l'espadrille. "Il y a plus de montage, d'assemblage. Il faut compter entre dix et quinze minutes pour le montage", souligne Martine qui met à peine cinq minutes pour fabriquer une charentaise. L'entreprise prépare également un nouveau modèle 100 % berrichon. Au total, elle propose plus d'une centaine de modèles.

Beaucoup de clients achètent leurs pantoufles sur le site internet de l'entreprise

C'est une belle réussite pour Martine, salariée et gérante depuis sept ans maintenant. "On ne savait pas où on allait, on ne savait pas la clientèle que l'on allait avoir donc a pris des risques", explique Martine. Désormais, grâce aux commandes via internet, la société fait près de 170.000 euros de chiffre d'affaires. Tous espèrent continuer pendant plusieurs années, et transmettre ce savoir-faire, notamment à leurs deux stagiaires.