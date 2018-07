Huit mois après le scandale du lait en poudre contaminé à la salmonelle, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation annonce ce mercredi une reprise progressive des activités de conditionnement et de séchage des poudres de lait infantile.

Craon, France

L'entreprise Lactalis de Craon va reprendre progressivement la production des activités de conditionnement et de séchage des poudres de lait infantile. C'est une annonce le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Cette reprise d’activité est encadrée par un arrêté préfectoral spécifique qui empêche à ce stade de mettre sur le marché les poudres infantiles produites. Un protocole de surveillance adapté sera mis en œuvre.

Les poudres pour adultes à nouveau commercialisées

Les produits infantiles fabriqués et conditionnés resteront consignés pendant une période de contrôles renforcés permettant d’obtenir toutes les garanties sanitaires requises pour leur mise sur le marché. "Plus d’un mois après les premiers tests techniques de production de poudres pour adultes, les résultats d’analyses et les inspections officielles ont permis de constater que les conditions sont réunies pour autoriser la reprise des activités de conditionnement et de séchage de poudres de lait infantiles", explique le ministère. Le préfet de la Mayenne a également autorisé la commercialisation des poudres pour adultes fabriquées depuis le redémarrage de l’usine fin mai.