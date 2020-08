L’entreprise landaise Jean Bordes Constructions reste optimiste pour 2020

L’entreprise, créée en 1966, et aujourd’hui dirigée par Laurent Garbage, est établie à St Pierre du Mont, St Sever, Parentis en Born et Labenne. Elle compte 12 salariés, et construit chaque année entre 30 et 35 maisons individuelles. Malgré la situation économique, « tout va bien dans ce contexte » pour son directeur, Laurent Garbage : « on s’en sort pas si mal ».

L’activité sur la côte landaise n’est pas mauvaise. Il espère que « la Covid aura peut-être permis de développer le marché de la construction. » Laurent Garbage pense que des gens extérieurs au département pourront s’y installer, pour se mettre au vert. Le constructeur recherche d’ailleurs un commercial sur le secteur de Parentis en Born.

Laurent Garbage - directeur de Jean Bordes Constructions Copier

Un « facilitateur de projets » qui préfère voir le côté positif.

2020, au niveau des vente s’annonce « chaotique », à cause du retard, mais Jean Bordes Constructions espère un regain d’activité avant décembre. Une part d’incertitude plane : « personne ne sait comment va se terminer l’année, mais l’important est quand même de se projeter. » C’est la raison pour laquelle l’entreprise landaise met les moyens en termes de communication, en faisant appel à un prestataire pour une meilleure visibilité.