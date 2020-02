L'entreprise Le Chatelard 1802 sera-t-elle sauvée dans le Sud Drôme ?

L'entreprise familiale Le Chatelard 1802 est entré en zone de turbulences. Le propriétaire depuis 2017, le groupe chinois Reward, rencontre des difficultés financières mais n'est pas hors jeu : il propose un plan de continuation d'activité. Cela fait partie des options examinées par le tribunal de commerce.

Les frères Montaud sont aussi candidats à la reprise. Ce sont eux qui ont fondé Le Chatelard 1802 il y a presque 20 ans avant de lancer plusieurs levées de fonds pour développer la société et finalement la quitter à l'arrivée du groupe chinois. Ils voudraient donc revenir dans la partie.

Mais des salariés souhaitent, eux, prendre leur destin en main après six années chaotiques. Ils sont une trentaine à vouloir reprendre l'entreprise sous la forme d'une SCOP, une société coopérative et participative. Emilie Mauduit, responsable marketing, en fait partie et espère que le tribunal de commerce va se prononcer rapidement : "il y a urgence désormais. Aujourd'hui, l'activité est un peu en stand-by ; on ne peut plus s'approvisionner, on est à la limite du chômage technique. On attend une décision du tribunal pour reprendre une activité normale, pouvoir produire pour assurer les prochaines commandes, les commandes de la saison."

On est à la limite du chômage technique. On attend une décision du tribunal.

Une cinquantaine de salariés travaillent encore au Chatelard 1802 à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze.

Le tribunal de commerce de Romans examine ce vendredi les offres, auditionne les candidats à la reprise. On ne sait pas à quel moment il rendra sa décision.