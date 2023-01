L'entreprise leader en France des médicaments pour animaux s'installe en Dordogne

Des bâtiments sont en train d'être construits dans la zone commerciale de Montpon-Ménestérol, il s'agit de la future plateforme logistique de Ceva qui doit être opérationnelle à la fin de l'année. Ce nom ne vous dit probablement rien sauf si vous êtes vétérinaire car l'entreprise est spécialisée dans les médicaments pour animaux. Elle travaille actuellement sur un vaccin contre la grippe aviaire.

La première plateforme logistique d'Europe

Ceva est le premier laboratoire de santé animale en France et le cinquième mondial. Il emploi 6.000 salariés dans le monde et plus de 1.500 partout en France. L'entreprise se développe et va stocker ses médicaments à Montpon-Ménestérol en Dordogne, à 45 kilomètres de son siège social situé à Libourne en Gironde. Montpon-Ménestérol va accueillir la plus grande plateforme logistique de Ceva d'Europe.

Quarante personnes devraient travailler pour Ceva, dont une vingtaine recrutés sur place, il s'agit d'une opportunité notamment pour les anciens salariés des menuiseries Grégoire.

Une vingtaine d'emplois recrutés sur place

Cela faisait plusieurs années que le groupe et la communauté de communes de Montpon sont en discussion sur ce projet mais il a connu un grand coup d'accélérateur il y a deux ans, grâce au plan France Relance. L'entreprise Ceva cherchait un terrain de 15 hectares, c'est un terrain de 14 hectares qui a été trouvé avec l'aide de la communauté de communes à Montpon-Ménestérol sur la zone d'activité industrielle près de la sortie de l'autoroute A89.

Trois bâtiments de 18.000 mètres carrés vont servir à stocker les médicaments du groupe avant qu'ils ne soient distribués. Il s'agit de produits pharmaceutiques et de vaccins conservés dans des entrepôts frigorifiques à quatre degrés. Le site devrait être auto-suffisant en énergie avec de la géothermie, des panneaux photovoltaïques, des espaces verts avec de l'éco pâturage.