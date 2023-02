L'entreprise Legrand révèle ses résultats 2022 et elle se porte bien !

L'entreprise Legrand va bien et même très bien ! Le groupe limousin côté en CAC 40 a publié des très bons résultats sur l'année 2022. Le chiffre d'affaires a grimpé de 19,2% en 2022, le bénéfice a progressé de 10,5% par rapport à 2021. L'entreprise a également dégagé 507 millions d'euros de dividendes pour ses actionnaires, soit une hausse de 15%.

Les syndicats ne sont pas satisfaits

En somme, malgré la guerre en Ukraine et le marché russe, dont Legrand s'est extrait en janvier, et malgré la crise inflationniste et énergétique, tout se passe bien pour Legrand. Sauf que les salariés sont dans une position moins enviable : les négociations salariales annuelles sont tendues, et l'accord avec les syndicats est bloqué. Ces derniers estiment que Legrand ne fait pas assez profiter ses salariés de ses bons résultats

"On arrive à un point de blocage"

"Les résultats sont exceptionnellement bons et tant mieux. Il n'y a aucun débat là-dessus. Notre questionnement, en fait, c'est qu'il y a un décalage entre les résultats et la façon dont l'entreprise traverse cette période qui est très, très, très compliquée. On est en période de forte inflation. Les organisations syndicales ont demandé à la CFDT, comme toutes les autres, que la rémunération des salariés suive a minima l'inflation. On arrive à un point de blocage et surtout un dialogue de sourds. On estime que justement, quand on a des résultats aussi exceptionnels que ça, une augmentation de 1% des salaires, ça représente tellement peu dans les résultats. On aurait aimé vraiment être écoutés par rapport à ça" explique Michel Robert, délégué syndical CFDT chez Legrand.