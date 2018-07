Saint-Jean-Bonnefonds, France

Tout va bien et même très bien pour Lactips. L'entreprise installée à Saint-Jean-Bonnefonds près de Saint-Etienne fabrique du plastique issu de protéines de lait. Ce plastique est biodégradable, il va par exemple servir à emballer vos tablettes de produits pour lave-vaisselle. Vendredi 13 juillet, elle a inauguré sa première ligne de production pour commercialiser son plastique innovant de façon industrielle.

Sa première ligne de production pour commercialiser son plastique innovant de façon industrielle. © Radio France - Mélodie Viallet

Un vrai succès made in Loire

Une entreprise née il y a quatre, de la rencontre d’une industrielle Marie-Hélène Gramatikoff et d’un universitaire Fréderic Prochazka, chercheur à l'Université de Saint-Étienne. Ce dernier a inventé un plastique inédit. "Nous sommes les seuls à créer ce plastique biodégradable et issu de la protéine de lait dans le monde entier. Nous l’avons créé ici dans la Loire et nous allons le produire ici également" précise très fière Marie-Hélène Gramatikoff qui est aujourd’hui la directrice et cofondatrice de Lactips.

Une nouvelle usine dans la vallée du Gier

En quatre ans, l’entreprise est passée de trois à 32 emplois. Et ce n'est que le début, explique Marie-Hélène Gramatikoff : " Nous allons créer une usine dans la vallée du Gier. Une usine de 2500 m2 avec une ouverture prévue fin 2019".

En attendant la nouvelle usine avec à la clef une dizaine d'emplois supplémentaires, Lactis devrait produire sur sa nouvelle ligne de production à 440 tonnes de granulés de son super plastique l'année prochaine. Pour l’instant, on sait pas encore ou sera implanté l'usine dans la vallée du Gier.

Lactips qui veut aussi se développer dans le milieu de l'agroalimentaire car son plastique est comestible. On peut imaginer des barres de céréales ou on pourra manger la barre avec son emballage par exemple.