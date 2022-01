L'entreprise limougeaude Goomeo créée une plateforme dédiée aux visioconférences commerciales

"Nous avons été fortement touchés par la crise sanitaire !" En 2020, la crise sanitaire a bouleversé de nombreuses entreprises, notamment le groupe Gooméo, entreprise limougeaude auparavant spécialisée dans l'évènementiel. Pour Franck Auzanneau, le directeur, et ses salariés l'arrêt de l'activité a été brutal : "Nous avons dû malheureusement restructurer l'entreprise. Je dirais que dans le malheur, on a eu l'heureuse surprise de pouvoir reclasser la plupart des anciens salariés. Depuis, nous avons reconstitué une équipe pour le lancement de notre nouveau produit."

Ce nouveau produit, c'est Verticalls. Cette plateforme sur le web est dédiée aux appels en visioconférence mais surtout destinée aux besoins des commerciaux et des entreprises. Verticalls est une conséquence de la crise sanitaire à l'heure notamment du télétravail et de la dématérialisation : "Comme tout le monde, on a utilisé les visio classiques de Microsoft Teams ou encore Zoom... Et en fait, dans une activité professionnelle avec des clients ou des prospects, on s'est rendu compte que ces outils n'apportaient pas de valeur ajoutée au métier de commercial."

Des gains de temps jusqu'à 5h par semaine

Verticalls va donc au delà de la simple visioconférence. "Pendant que vous êtes en visio, vous avez accès à des listes de questions clients, vous avez accès à vos présentations pour les projeter à l'écran. Vous n'avez donc pas besoin de partager votre écran avec tous les clients, parfois c'est un petit peu perturbant. On va aussi avoir tous les outils dans l'interface, les prise de notes..."

Autre point faire de cette espace en ligne, l'intelligence artificielle permet de retranscrire les conversations mot pour mot à l'écrit. Un gain de temps considérable pour Franck Auzanneau : "C'est très important pour nos clients. C'est environ cinq heures par semaine de temps gagné sur les tâches administratives, pour les équipes commerciales et supports. En fait, ils vont pouvoir plus passer de temps pour le coeur de leur métier : vendre. Donc, forcément, c'est un gain direct sur les ventes et sur le chiffre d'affaires de l'entreprise."

L'année 2022 s'annonce donc décisive. La plateforme est déjà disponible. L'inscription est gratuite et il y a plusieurs jours d'essai. Une dizaine de clients et d'entreprises font déjà confiance à Verticalls " On va dire que pour nous, , en 2022, c'est vraiment l'année du renouveau de Goomeo", conclut Franck Auzanneau.