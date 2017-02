L'entreprise limougeaude Legrand a passé la barre des 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016

Le leader mondial de l'appareillage électrique, basé à Limoges, a dévoilé les chiffres de son année 2016. Résultat : cinq milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Cinq milliards d'euros, ça représente 4% d'augmentation du chiffre d'affaires par rapport à 2015. L'an dernier, Legrand a racheté 8 sociétés pour plus de 400 millions d'euros, contre 4 en 2015. Il y a un mois une nouvelle acquisition a été faite, l'entreprise américaine OCL.

Un tiers des ventes de l'autre côté de l'Atlantique

Les meilleurs clients ? L'Amérique du Nord et l'Amérique Centrale. C'est là que Legrand réalise près d'un tiers de ses ventes (29,2%). Legrand vend aussi beaucoup en Italie (9,8% du chiffre d'affaires du groupe). La France, c'est un peu plus de 17% du chiffre d'affaires, en baisse de 2,7%. "Ce sont des résultats solides, c'est un cap", se réjouit Patrice Soudan, directeur général adjoint du groupe. Il ajoute : "Il s'agit du résultat d'initiatives commerciales avec aussi ces acquisitions de sociétés."

Un interrupteur pour tout éteindre. La maison connectée devient un jeu d'enfant avec Céliane with @Netatmo.#HomeSmartHome #Legrand pic.twitter.com/FMl7x21oWj — Legrand (@Legrand) January 7, 2017

40% de croissance pour les objets connectés

Parmi ces initiatives commerciales, Legrand n'a pas manqué le virage des objets connectés. Le groupe, qui emploie environ 2500 personnes en Limousin, a consacré 248 millions d'euros à la Recherche et Développement l'an dernier. "Le programme Eliot a été lancé il y a deux ans pour fédérer les équipes de développement dans les pays qui vendent nos produits. Il donne de très bons résultats. Au salon de l'innovation à Las Vegas, la gamme Celiane with Netatmo a reçu deux prix. Sur la maison intelligente et la domotique. On prépare bien l'avenir", ajoute Patrice Soudan.

"Les objects connectés représentent 440 millions d'euros du chiffre d'affaires. Cela va croître plus vite que les objets traditionnels. On va pouvoir accélérer dans plusieurs domaines. C'est le résultat de la focalisation de Legrand sur l'infrastructure électrique et numérique du bâtiment. Pour que les objets connectés fonctionnent bien , il faut une base solide. Et ça c'est le métier de Legrand. C'est une extension de notre savoir-faire."

Legrand va recruter

Dans les trois ans qui viennent, le groupe envisage de créer 150 à 300 postes en France. Bonne nouvelle aussi pour les actionnaires : les dividendes augmenteront de quatre centimes (1,19 euro) par action après approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires.