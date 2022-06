L'entreprise Longchamp recrute en job dating à Ernée

La nouvelle éco, c'est la chronique qui parle de l'actualité économique en Mayenne et ce jeudi, France Bleu Mayenne s'intéresse à l'entreprise Longchamp. Implantée depuis 50 ans à Ernée, l'entreprise de maroquinerie de luxe innove et mise sur une journée de job dating pour la première fois, avec l'espoir de recruter une trentaine de personnes.

L'entreprise peine à recruter

Après deux ans de covid, l'entreprise Longchamp retrouve son activité de 2019 au niveau de la demande. D'autant plus avec les départs à la retraite, la demande devient de plus en plus urgente. Seulement, avec un taux de chômage assez bas en Mayenne (5,3%), les candidats ne se bousculent pas à la porte de l'entreprise.

Test de dextérité et entretien

29 personnes se présentent ce jeudi 9 juin au site d'Ernée pour tenter leurs chances à travers des tests de dextérité et des entretiens individuels. Il y a une session à 10h et à 14h. Tous les profils sont recherchés : "des personnes motivées, qui ont envie d'apprendre un savoir-faire manuel, avec ou sans expériences. On est prêt à former" explique Clarisse Goyet, responsable maroquinerie Longchamp à Ernée.

Les heureux élus auront une réponse la semaine suivante.